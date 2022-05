La Policia Local de València incorpora 181 agents de l'última convocatòria, la promoció més gran en 25 anys

En l'acte, que ha tingut lloc en la Plaça de l'Ajuntament, ha estat acompanyat del regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, la regidora de Gestió de Recursos, Lluïsa Notario, i altres membres de l'equip de govern.

Es tracta de la promoció més gran dels últims 25 anys, i també la que més dones incorpora, ja que hui es presenten 44 dones, que se sumen a les quals es van incorporar per mobilitat fa uns mesos, segons ha informat el consistori en un comunicat.

Segons Ribó, "amb la incorporació d'aquests agents, es compleix el repte amb el qual arribem al govern en 2015 de millorar el funcionament de l'Ajuntament i a donar més i millors servici a la ciutadania". Aquesta millora, ha dit, suposava augmentar, entre altres departaments, el nombre agents de la Policia Local per a poder reforçar àrees tan importants com la Policia de Proximitat i el grup GAMMA, de protecció a la dona i al menor.

Per la seua banda, Aarón Cano ha destacat que, amb aquesta incorporació, "parem el colp d'una policia que havia quedat minvada d'efectius per la falta d'oposicions" i ha explicat que aquests agents "permetran reestructurar la Policia Local i fer-la més propera i adaptada a les noves necessitats de la ciutat".

En aquesta línia, ha assenyalat que aquests nous agents van a rejovenir l'edat mitjana de la Policia Local i, sobretot, la dels agents que presten servici en el carrer, els anys anteriors a l'edat de jubilació, els i les agents passen a segona activitat i a exercir, per tant, tasques administratives.

"Per a aquest govern ha sigut prioritari reforçar la plantilla de la Policia Local. Des que arribem al govern en 2015 hem incorporat agents en totes les convocatòries, alguna cosa necessari després de 10 anys de govern del PP, en els quals no es van crear places. Aquesta convocatòria situa la plantilla en xifres històriques", ha subratllat la regidora de Gestió de Recursos, Lluïsa Notario.

NO COBREIXEN

No obstant açò, des del grup municipal 'popular' han criticat que la realitat és que encara que s'incorporen més agents a la Policia Local "aquest augment només servirà per a cobrir jubilacions, la plantilla segueix estant per davall de les xifres de 2015".

"Ara la plantilla és de 1.466 agents quan en 2015, últim govern del PP, era de 1.625. Per tant hi ha 162 policies menys en els carrers de la ciutat", ha afirmat l'edil Santiago Ballester. Segons ha dit en un comunicat, "la realitat és que la ràtio d'agents amb el Govern del PP era de 2,1 per cada mil habitants, mentre que ara la ràtio està en 1,82 agents cada mil habitants".

El regidor del PP ha afirmat que, des de l'any 2015, amb l'arribada del Botànic, "s'han jubilat prop de 280 policies sense sumar els 305 agents que hi ha actualment en segona activitat i no estan en el carrer, mentre que només s'han incorporat de manera efectiva 120 policies".

"Els 181 agents que van a entrar ara no eixiran al carrer fins a finals enguany o principis de l'any 2023, doncs ara han de passar el curs de formació que es perllongarà més de mig any", ha criticat Ballester, i en aquesta línia, encara que ha assegurat que són "benvingudes" les 181 incorporacions, considera que "arriben tard doncs han tardat cinc anys a arribar ja que són els que van aprovar les oposicions de 2018 i 2019".

"En set anys no han sigut capaços de traure en temps les oposicions de Policia Local ni s'han convocat les bases de 2020 i no hi ha ni convocatòria per a les oposicions de 2021. A més, no pot posar d'excusa la taxa de reposició quan han entrat 600 funcionaris més i en Policia Local amb prou faenes un centenar d'agents que ja estan en el carrer en set anys, és a dir uns 10 agents a l'any ha sigut el reforç de plantilla que ha fet el Govern de Ribó i POSE", ha conclòs.