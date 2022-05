Después de perros y gatos, los conejos se han convertido en uno de los animales achuchables preferidos para tener en el hogar. Quizás sea por ser pequeños, resultar adorables o u porque tienen la fama de que es fácil cuidar de ellos. Lo cierto es que, como todos los animales de compañía, hay que conocerlos muy bien para darle una buena vida.

Los conejos son animales que, aunque pueden llegar a vivir hasta quince años, lo normal es que formen parte de nuestra vida por unos ocho o diez. Son sociables, por lo que es recomendable tenerlos al menos en pareja y además son más activos de lo que la gente cree, por lo que es preferible tenerlos en un recinto amplio donde puedan moverse.

Un espacio amplio para vivir al menos en pareja

Según la Asociación Protectora de Pequeños Animales (APPA) La Madriguera, "deben tener un recinto de al menos cuatro metros cuadrados donde salgan a curiosear y a hacer ejercicio todos los días, teniendo especial cuidado en ocultar o proteger todo aquello que pueda roer y que sea peligroso (como los cables)".

"Los conejos no deben vivir sin la compañía de otros conejos. Se debe acondicionar un espacio en el que puedan estar solos cuando no estemos en casa. Las cocinas o terrazas acristaladas en las que no haya temperaturas extremas son sitios fáciles de acondicionar para ellos, aunque cualquier habitación puede servir", detallan.

El espacio que escojamos para tener a los conejos, además de ser seguro, debe estar dotado de una serie de objetos que el animal necesitará. No debe faltar un refugio, una bandeja o esquinero para hacer sus necesidades, un bebedero (preferiblemente un cuenco), un sitio amplio donde ponerles heno (y otros elementos de enriquecimiento ambiental) y, de manera opcional pero recomendable, unas camitas o toallas para que estén cómodos.

"Todos hemos crecido con la idea de que los conejos se encierran en una jaula y, como mucho, se les deja salir un rato de vez en cuando, sin embargo, pronto te das cuenta de que no es algo adecuado. Estos animales siempre deben tener la oportunidad de poder salir y moverse con libertad en un espacio más amplio", explican desde La Madriguera.

Cómo alimentarlos

En cuanto a la alimentación de los conejos, la asociación cuenta que "siempre deben tener a su disposición heno y agua". "Agradecen un horario regular en el resto de sus comidas, lo ideal es darles de comer dos veces al día en horario fijo. Tienen que consumir 150 gramos de heno, 100 gramos de verduras por kilo de peso y 30 gramos de pienso por kilo", explican.

"El heno es el alimento más importante y siempre deben tenerlo a su disposición ya que constituye el 70 por ciento de su dieta diaria. Les aporta la fibra necesaria, ayuda a mantener el aparato digestivo en óptimas condiciones y favorece el desgaste de los dientes", añaden.

Para complementar su alimentación, los conejos pueden consumir verduras, hortalizas y hierbas frescas como acelgas, judías verdes o hierbas aromáticas frescas como perejil o hierbabuena. Con una ración de verduras al día será suficiente.

Además, aunque en pequeñas cantidades, ya que les hará engordar, pueden consumir frutas y, como otro complemento (y no como la base de la dieta que algunos piensan que es), se les puede proporcionar pienso, siempre que sea de calidad y preparado específicamente para ellos. "Es importante que el pienso tenga una alta concentración de fibra", comentan desde la asociación de pequeños animales.

"Los conejos que viven con otros conejos son más felices, viven más y desarrollan menos problemas de comportamiento"

Entretenimiento y salud

Algo que entretiene mucho a los conejos y que además es bueno para su salud es la acción de roer. Por esto, es importante proporcionarle maderas para que las muerdan y así, cuidar su dentadura, que no crezca demasiado. "Es necesario que los conejos desgasten los dientes, es fundamental proporcionarle pedazos de madera no tratadas, ya que no se astillan", detallan en la web de La Madriguera.

Como ya hemos dicho antes, los conejos son animales sociables por naturaleza, por lo que es mucho mejor que vivan en pareja o grupos. "Cuando viven en libertad forman grupos con una estructura social compleja y desarrollan diferentes comportamientos sociales", explican desde la asociación. "Estas relaciones son muy importantes para su bienestar psicológico y, por tanto, también físico".

"Los conejos que viven con otros conejos son más felices, viven más, desarrollan menos enfermedades y menos problemas de comportamiento relacionados con el estrés y el aburrimiento", añaden desde La Madriguera. "Pueden vivir también con cobayas, aunque nunca llegarán a comprenderse ya que tienen maneras diferentes de comunicarse".

Por último, hay que recordar que la esterilización es esencial, ya que son animales que "son capaces de disfrutar de un estilo de vida más natural que los que no están esterilizados", según concluye la protectora de animales pequeños.