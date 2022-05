Hisenda convoca ajudes per 300.000 euros per a la investigació de l'economia pública

En concret, tal com publica aquest dijous el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV), aquestes subvencions tindran caràcter plurianual i cobriran el finançament de les tesis doctorals durant un període màxim de 4 anys, per la qual cosa podran perllongar-se fins el 2026, i el seu import per a aquest exercici serà de 12.500 euros, de 75.000 per als exercicis 2023, 2024 i 2025, i de 62.500 euros per a 2026. Es preveu que els projectes d'investigació s'inicien al novembre d'aquest any.

Podran ser entitats beneficiàries d'aquestes subvencions les universitats del sistema universitari valencià, d'acord amb l'article 2 de la Llei 4/2007, de 9 de febrer, de coordinació del Sistema Universitari, així com els centres d'investigació de la Comunitat Valenciana que complisquen amb els requisits establits en les bases reguladores, segons ha explicat la Generalitat en un comunicat.

La directora general de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera, Dolors Furió, ha indicat que aquestes ajudes de la Generalitat pretenen "promoure la formació de joves investigadores i investigadors en les temàtiques relacionades amb l'economia pública, així com dinamitzar els grups d'investigació en economia pública que existeixen actualment a la Comunitat Valenciana".

REQUISITS DELS GRUPS D'INVESTIGACIÓ

El grup d'investigació haurà de realitzar durant el termini de vigència de la subvenció, activitats d'investigació relacionades amb l'economia pública englobades dins d'algunes d'àrees com a fallades del mercat i béns públics; economia del benestar; despesa pública, eficiència i equitat; finançament de polítiques de despesa; imposició i elecció pública i sistemes fiscals, entre unes altres.

A més, el grup d'investigació haurà d'estar format com a mínim per tres persones investigadores doctores amb vinculació funcionarial, estatutària o contractual amb un centre d'investigació i en servici actiu, un dels quals serà l'investigador o investigadora principal.

Es concediran un màxim de tres subvencions, amb una quantia individual màxima de 25.000 euros anuals, i podran finançar-se tant gastos de personal investigador de caràcter predoctoral, com a despeses d'execució, entre els quals es troben material fungible i bibliogràfic, despeses de difusió de les activitats de formació del personal investigador, així com despeses derivades de la participació dels membres del grup d'investigació en activitats de formació.

De la mateixa manera, les sol·licituds de subvenció hauran de contindre de manera obligatòria la contractació d'una persona investigadora de caràcter predoctoral.

La dotació anual màxima per a cadascun dels contractes predoctorals serà de 23.000 euros i es destinarà necessàriament a finançar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social. La retribució salarial mínima que haurà de rebre el personal investigador en formació durant aquest període, que s'haurà d'indicar en cada contracte, serà de 16.800 euros bruts anuals.

Les sol·licituds hauran de presentar-se per part de l'investigador o investigadora principal del grup d'investigació en el termini de 20 dies hàbils a explicar des de l'endemà a la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).