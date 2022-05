Galán (Iberdrola): "Només els tontos que segueixen amb la tarifa regulada marcada pel Govern paguen" més llum

El president d'Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha assegurat aquest dijous a Sagunt (València) que el 80 per cent dels espanyols "no paguen el preu del 'pool'" o mercat majorista i ha considerat que "només els tontos" que continuen amb la "tarifa regulada marcada pel Govern" paguen més per la llum.