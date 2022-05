Assistides huit persones per inhalació de fum després d'un incendi en un habitatge a Gandia

Fins al lloc dels fets s'han desplaçat una unitat del SAMU, dos de SVB i una ambulància convencional. Els servicis mèdics han assistit en el lloc a set persones per inhalació de fum i una altra més s'ha desplaçat pels seus propis mitjans fins a un centre de salut per a ser atès.

Tres de les persones assistides són agents de la Policia Local de Gandia. D'ells, dos tenen 30 i 33 anys i han sigut evacuats a l'hospital Francesc de Borja de Gandia, en l'ambulància del SAMU i en una de les unitats de SVB. El tercer, de 44 anys, ha sigut traslladat a l'hospital La Ribera d'Alzira, en l'altra ambulància SVB.

Les altres quatre persones són una menor de 16 anys, un adolescent de 14 anys i dos bebés, de 4 i 17 mesos. Els dos primers han sigut traslladats a un centre de salut del municipi en una ambulància convencional; els bebés, tots dos xiquets, han sigut traslladats també al centre de salut, en aquest cas pels seus familiars, mentre que l'octava persona, un home del que no es disposa l'edat, ha acudit igualment a l'ambulatori pels seus propis mitjans.

Fins al lloc dels fets han acudit tres dotacions de bombers de Gandia i Oliva i diversos comandaments del Consorci. El foc s'ha declarat, per causes no precisades en una vivenda de la tercera planta de l'edifici, en la qual s'havia alertat que hi havia persones atrapades a l'interior, entre elles alguns menors.

Segons els bombers, en principi, el foc havia afectat a la zona de la cuina però el fum es va estendre per tota la casa, obligant els ocupants a refugiar-se en una habitació contigua.

A l'arribada dels bombers, la Policia ja havia rescatat a dos xiquets i una dona i quedaven a l'interior atrapades altres quatre persones: dos agents de la Policia Local i dos adolescents, que han sigut auxiliats i trets de la vivenda pels propis bombers.