Jesús Santos, diputado de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, ha intervenido este jueves en la sesión de control al Gobierno vestido con su antiguo uniforme laboral, el de basurero en la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón (Esmasa). Santos, que hoy es teniente de alcalde de la citada localidad y preside la compañía pública en la que trabajó durante años recogiendo residuos, ha tenido este gesto durante su interpelación a la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, sobre la red de vertederos de la región.

"Hace veinte años entré por primera vez en un vertedero y esa imagen siempre la tendré grabada en la retina", ha comenzado diciendo Santos en su turno de palabra, en el cual también ha reconocido que ha perdido el olfato por los fuertes olores que ha padecido durante sus jornadas de trabajo.

El parlamentario ha explicado que cada año que pasa, en Madrid los residuos se tienen que enterrar a mayor profundidad por la falta de espacio y cada vez que llueve es un problema, porque se forman corrientes tóxicas que acaban filtrándose en el tierra. Por todo ello ha reclamado a la Comunidad que acometa una inversión "ambiciosa" y cambie el modelo actual de vertederos, a los que ha calificado de "bomba ecológica y económica a punto de explotar".

Nuevas plantas de reciclaje con una apuesta por la innovación y por la investigación junto a las universidades y las empresas del sector, son dos de las reclamaciones que ha puesto sobre la mesa Santos, que también es coordinador de Podemos en la Comunidad de Madrid. "¡Actúen ya!", ha exclamado el diputado, asegurando que el futuro del planeta depende de las decisiones que se tomen en estos momentos por el Gobierno regional.

La consejera Paloma Martín ha señalado que cada año destinan 320 millones de euros a las mancomunidades de la región para subvencionar el 50% de la gestión de residuos. La Comunidad ya aplica una política de innovación, ha indicado, para poner como ejemplo al vertedero de Loeches que se puso en marcha hace unos meses.

♻️ Cada vertedero es una bomba ecológica y económica a punto de explotar.



Desde la experiencia, le he pedido al Gobierno de la Comunidad de Madrid que ponga en marcha un modelo alternativo 👇 pic.twitter.com/3BDw3remBC — Jesús Santos Gimeno (@jesussantosalc) May 5, 2022

Los recursos, ha incidido la consejera regional, proceden en su mayoría de las arcas autonómicas, porque ha explicado que han solicitado fondos al Gobierno central para esta materia, pero las transferencias enviadas han cubierto una pequeña parte. Y en este punto ha puesto el ejemplo de los fondos europeos Next Generation: pidieron 520 millones para cuatro nuevas plantas, pero solo han recibido 46.

Esta explicación no ha satisfecho a Jesús Santos, que ha insistido en pedir al Ejecutivo regional más medidas y apoyo a los municipios en materia de gestión de residuos. "Siempre he dicho que yo no soy un político, soy un basurero haciendo política", había señalado el parlamentario con anterioridad en su pregunta. Tras ella, el diputado ha salido del hemiciclo para mudar su antiguo uniforme de trabajador de Esmasa por una camisa y un pantalón.