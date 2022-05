Torrent obri investigació després de la detenció d'un fisioterapeuta per presumpta agressió sexual a una menor

L'arrestat era personal d'una empresa subcontractada per l'Ajuntament a la qual el consistori ha demanat documentació per a determinar que tot estiguera en regla.

Així mateix, l'Ajuntament s'ha posat a la disposició de la Policia Nacional, l'equip de la qual UFAM s'ha fet càrrec de la investigació, per a tot allò que li requerisca i prestar-los la seua col·laboració, segons han assenyalat a Europa Press fonts del consistori.

Segons informacions publicades, el detingut és un fisioterapeuta de 30 anys que suposadament va ser sorprès pels pares de la xiqueta en el moment en què cometia els abusos i que es van veure obligats a trencar la porta de l'habitació en la qual estava amb la xiqueta per a auxiliar-la en sentir els seus plors.

Davant aquesta informació, l'associació el Defensor del Pacient ha urgit l'engegada d'una llei que "en cada consulta, cada clínica, cada hospital, de manera generalitzada, estiga obligat a tindre càmeres de vigilància que no puguen ser apagades ni manipulades pels propietaris i/o treballadors".

"Creiem que ja hem arribat a un punt on la violència física i verbal no deixa una altra solució", han manifestat l'entitat en un comunicat, en el qual assenyala que la responsabilitat "ja no és de l'agressor, és d'aquells que poden prendre mesures i no ho fan".