James Ellroy: "El meu únic territori és la imaginació, està en la meua naturalesa"

Allí, prossegueix, conviuen "investigacions policíaques complexes, corrupció, conspiracions polítiques històries i, sempre, homes malvats que s'enamoren de dones fortes. Açò pot ser el vehicle de canvi per a les dos parts".

Així ho asseverat l'autor a València, ciutat que visita per primera vegada per a rebre el premi Francisco González Ledesma en la desena edició del festival VLC Negra i presentar la seua nova novel·la, 'Pánico' (Random House). El responsable de títols com 'LA Confidential' o 'La Dalia Negra' ha comparegut en roda i premsa al costat del director del certamen, Jordi Llobregat, i s'ha mostrat "encantat" d'estar a Espanya.

Divertit, un poc adolorit per una lesió en la seua cama i amb el pin de la bandera d'Ucraïna en la solapa que ha lluït al llarg de la seua gira per Espanya, Ellroy s'ha mostrat "encantat" de poder representar els deu anys de meravellós treball del festival valencià dedicat al 'noir'.

Després, en una entrevista concedida a Europa Press, el narrador nord-americà ha reflexionat sobre el seu nou llibre i la seua trajectòria. 'Pánico' realitza un retrat satíric del Hollywood dels anys 50 a través de la figura de l'expolicia corrupte i extorsionador Freddy Otash, un personatge real que va traure molts draps bruts de les grans estreles del moment.

Mitjançant aquest protagonista, Ellroy ha pogut "gaudir" donant-li dur a figures com el president John Fitzgerald Kennedy, el director de cinema Nicholas Ray o l'actor James Dean. La seua pel·lícula 'Rebelde sin causa' era "una merda", assegura, al mateix temps que comenta que a vegades s'imagina una versió alternativa d'eixe film "amb veritats ocultes".

"Tothom escriu molt i s'interessa per Hollywood", assenyala Ellroy, que recorda que la seua pròpia obra ha sigut objecte d'adaptacions cinematogràfiques que no li agraden particularment però amb les quals ha guanyat diners "i això està bé". No obstant açò, "això mai ha fet que em desvie de la meua carrera professional", ha declarat.

L'autor recorda que en les dècades dels cinquanta i els seixanta es va quedar només amb el seu pare, després de l'assassinat de la seua mare, vivint "en un apartament de merda en el sud de Hollywood al costat d'una zona rica de cases enormes, col·legis privats, famílies felices amb gossos i vestits roses".

"FAM EMOCIONAL"

"Teníem fam emocional", confessa Ellroy, que afirma que en eixe moment va començar a tindre la sensació de que "el país estava canviant". Afig que el seu primer descobriment cultural va ser veure en la pantalla a l'actriu Lois Nettleton, "un personatge molt potent". A ella es dedica 'Pánico' i és un dels caràcters pels quals se li està preguntant "poc", apunta, a Espanya. "És l'únic error dels espanyols", postil·la.

A més, en aquella joventut va començar a entendre també que existia "un món ocult que tenia a veure amb sexe i crims. A dia de hui, encara utilitze eixe món secret i l'expandisc", explica.

Freddy Otash va manejar informació molt delicada i açò li va permetre lucrar-se en una època en la qual l'homosexualitat o certes ideologies eren imperdonables públicament. Preguntat per si creu que la informació segueix sent l'arma més poderosa, diu que mai parla d'actualitat, per la qual cosa resulta difícil contestar "en sentit abstracte".

"No tinc ordinador, no utilitze el mòbil, no seguisc les notícies, no veig la televisió a excepció del boxeig i no aprofite les xarxes socials. Visc en la meua vida imaginària, però no estic boig, ara estic ací a València, a Espanya. No puc contestar a açò en abstracte però, instintivament, pense que aquesta explosió d'informació no m'agrada perquè hi ha una gran falta de civisme i això ens acabarà portant a l'infern", raona.

L'Otash de 'Pánico' -"més guapo i encantador que en la realitat", remarca- es defineix com un 'voyeur' i un "vampir de secrets". Ellroy opina que una mica d'això hi ha en tots els éssers humans. "És una tendència natural, ens encanta tafanejar sobre la vida dels altres, per açò veiem la televisió".

James Ellroy considera que els seus grans llibres "són universals perquè parlen de grans coses, com la fe, la salvació, la conjunció entre homes i dones i la injustícia". Quan se li pregunta qual recomanaria a algú que mai haguera llegit una de les seues novel·les no ho dubta: 'Perfidia'. "'Perfidia' i 'Esta tormenta'. Són els millors, fins a aquest ('Pánico') i el que està per vindre sobre Otash", conclou entre riures.