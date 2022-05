L'EMT duplica les línies nocturnes des del 15 de juny per a tindre una xarxa "non stop" 24 hores

Així, ho han anunciat aquest dijous l'alcalde de València, Joan Ribó, acompanyat del regidor de Mobilitat Sostenible i president de l'EMT, Giuseppe Grezzi, i de la gerent, Marta Serrano, per a presentar en roda de premsa la nova xarxa nocturna de l'EMT, que han qualificat de "revolucionària".

A nivell general, les línies més utilitzades - la C3, que cobreix la ronda de Trànsits, i la 99, que discorre entre el Palau de Congressos-Malva-rosa- permetrà oferir nocturn als diferents centres d'atracció de mobilitat que connecta hospitals, centres comercials i zones d'oci i suposarà així mateix un reforç important a l'oferta en la zona del Marítim i tot el Boulevard Sud en general.

En concret, el servici nocturn començarà a les 22.30 i en dies laborals les últimes eixides d'autobusos seran a la 1.30 hores des de capçalera, amb el que finalitzarà sobre les 2.30-3.00 hores depenent de la línia, mentre que els caps de setmana l'última eixida serà a les 3.00 i conclourà sobre les 4.30-5.00. D'aquesta manera, es presenta com una xarxa "non stop" 24 hores ja que moltes de les línies diürnes comencen les 6.00 hores amb el que, en coincidir recorregut, l'usuari veurà un servici continu.

De la mateixa manera, en desaparéixer l'actual sistema radial s'acurten també les freqüències que en aquests moments oscil·len entre els 45 i 60 minuts mentre que amb la nova xarxa, els caps de setmana baixaran a 30 minuts, fins i tot les més demanades, com la 27, 28, 81 o 93, baixaran de la mitja hora. Per la seua banda, els dies laborables totes les línies baixaran de l'hora de freqüència actual, com és el cas de la 8, 14, 70, 72, entre unes altres, i en les més utilitzades, com la 9, 10, 16, 19 o 62, tindran una freqüències de mitja hora aproximadament.

Amb aquest augment de servici, es preveu que els prop de 59.000 viatges que es realitzen actualment en la xarxa nocturna, augmenten a més de 158.000. A més, aquest increment d'usuaris ajudarà a sufragar els 2 milions que es calcula que costarà enguany l'augment de la xarxa, per a la qual es contractaran 30 conductors, i la inversió dels quals dependrà també de l'increment del preu de carburants.

L'Ajuntament realitzarà una campanya informativa abans de l'engegada d'aquest servici nocturn, que mantindrà els punts violeta -que ja han utilitzat més de 3.000 dones- per a fer una ciutat "més segura".

Per tot açò, Ribó ha ressaltat que és "una magnífica notícia" per al turisme i l'oci i per als col·lectius que treballen a les nits, com a restauració o neteja, amb la qual es compleix a més "la reivindicació històrica" dels pobles de València de tindre un servici nocturn.

No obstant açò, ha reclamat al Govern central que accelera l'aprovació de Llei de finançament del transport perquè els ens locals puguen comptar amb "més recursos" que els permeta prestar un servici de transport públic, que "sempre és deficitari", de "qualitat" i més encara en aquest temps de pujada constant dels preus de carburants.

L'alcalde ha descartat aplicar la gratuïtat del servici en diumenges, com aplica Metrovalencia, per tindre "una filosofia diferent" centrada a millorar la xarxa i la mobilitat diària -com el bo infantil fins als 14 anys o el bo social per 10 euros- en disposar de recursos limitats.

Sobre aquest tema, Grezzi ha recalcat que compten amb més recursos per a avançar en la descarbonització i aconseguir l'objectiu de ser climàticament neutres en 2030. De fet, ha ressaltat que l'EMT transporta més del 50% de viatgers de l'àrea metropolitana i València ciutat ja ha aconseguit reduir el trànsit motoritzat un 10% mentre que a nivell metropolità s'ha incrementat.

En eixe sentit, ha destacat que l'ampliació de la xarxa nocturna potenciar aquesta reducció del transport privat que també es buscarà amb l'ordenança de zones de baixes emissions per a la qual hi haurà un debat públic sobre el seu àmbit i el seu calendari d'adaptació i aplicació.

Per la seua banda, la directora gerent de l'EMT, Marta Serrano, ha detallat la nova xarxa. Així, en la zona oest de la ciutat, que ara cobreixen les nocturnes N4 i N5, es registrarà "un increment important del servici" amb les línies 67, 70, 72, 73, 93 i 99, mentre que les línies 67 i 99 també s'ampliarà el servici nocturn en la zona oest de Nou Campanar i amb la línia 28 per Guillem de Castro, "per on actualment no passa cap línia nocturna actual".

La zona Sud de la ciutat, que ara cobrixen les línies N6, N7 i part de la N9, comptarà amb el servici nocturn de les línies diürnes 7, 8, 9, 10, 14, 27 i 99. Les línies 9, 10 i 27 milloraran l'oferta actual per Jesús i Sant Vicent i donaran servici nocturn a Sedaví i Forn d'Alcedo, del que ara no disposen, mentre que la zona aquest de la ciutat, que ara cobreixen les línies N1, N8 i N9, circularan les línies 4, 19, 81, 93 i 99.

S'ESTRENA EN EL SALER, EL PALMAR, EL PERELLONET I EL PERELLÓ

A més, amb les línies 24 i 25, l'EMT passarà a prestar servici nocturn, per primera vegada, en el Saler, el Palmar, el Perellonet i el Perelló. A més, amb el seu recorregut pel Jardí del Túria, complementat amb el recorregut de la línia 14 per Escultor José Capuz, es dotarà de servici nocturn a Montolivet i la zona de Regne de València amb la línia 19; per a la zona Nord de la ciutat, que ara cobrixen les línies N2, N3 i N10, també funcionaren les línies 10, 16, 26, 28, 60, 62, 70 i 99.

Amb la línia 67 es prestarà servici nocturn a Nou Campanar i es reforçarà el que ja té Beniferri amb la 62. El recorregut de la N2 serà cobert en la seua major part amb la línia 16, que a més perllongarà el seu recorregut fins a Cases de Bàrcena, que ara no gaudeix de servici nocturn. Així mateix, amb la línia 26, s'arribarà a una zona a la qual la xarxa nocturna actual no aconsegueix: els pobles de Poble Nou, Borbotó, Carpesa i Benifaraig.

Per la seua banda, la circular C3 -Antiga 89-90- dóna cobertura a tota la ciutat. La part de Primat Reig de la N2 es cobrix amb la C3, a més de disposar de les línies 10 i 70 amb les quals Benimaclet, Alboraia i l'avinguda d'Alfauir passaran a tindre servici nocturn.