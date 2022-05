Maria Arnal, Quimi Portet, Vicent Torrent i Neus Ferri estaran en un Festival Música i Lletra "intergalàctic"

El certamen proposa en aquesta ocasió "un viatge intergalàctic, des d'un dels pares del cant popular valencià -en un dels pocs concerts que oferirà- a la música d'arrel en plena renovació sonora, passant pel pop rock més clàssic i irreverent".

Durant la presentació de l'esdeveniment cultural, celebrada aquest dijous, la directora adjunta de Música i Cultura Popular en l'Institut Valencià de Cultura (IVC), Marga Landete, ha explicat que "la cançó d'autor s'ha transformat i reconvertit en els últims anys, enriquint-se amb una amplíssima gamma de sonoritats i formes expressives i el festival Música i Lletra de Xàtiva és un immillorable aparador, on el present i el futur estan ben representats". "Des de l'IVC portem uns anys fent una decidida aposta per aquest festival, la seua ubicació i el seu format", ha remarcat.

Per la seua banda, la regidora del Gran Teatre de Xàtiva, María Beltrán, ha afegit que "l'Ajuntament torna a apostar pel Festival Mil, enguany ja amb plena normalitat". A més, afig un espai més al Gran Teatre i San Domènec, com són els Jardins del Palasiet, per a fer més extensiu el festival. L'edil ha anunciat que s'està instal·lant un nou equip de sonorització en el Gran Teatre que, molt probablement, s'estrenarà amb el primer concert del festival.

Per al director artístic de la trobada, Feliu Ventura, "les cançons no canvien el món, però sí acompanyen a les persones que el transformen cada dia". "Per açò, la gent ha de tindre accés a escenaris amb programació de qualitat, en la nostra llengua, també, amb dones en els escenaris i a preus accessibles. És el seu dret i açò intentem fer en el Mil", ha asseverat.

Enguany, el lema del festival és 'Aspirem a l'alegria', inspirat en un aforisme de Joan Fuster com una picada d'ullet a la celebració del centenari del seu naixement. L'il·lustrador resident a Xàtiva Carles UbeEfe ha sigut l'encarregat de dissenyar el cartell, que busca plasmar totes aquestes idees.

L'edició torna a oferir preus populars, amb entrades anticipades a 10 euros i 1 euro per als menors de 12 anys acompanyats. Com ja és "marca de la casa" també és plataforma de llançament de nous talents a través del Mil Descobreix: V certamen de Joves Cantautors/res, que repartirà 2.700 euros en premis per a autors no editats. L'entrega dels premis la presentarà Pepa Cases, que també oferirà un concert. La gala és amb entrada lliure amb invitació.

El Festival Música i Lletra està organitzat per la Conselleria de Cultura de la Generalitat i l'Ajuntament de Xàtiva, amb la direcció artística del músic Feliu Ventura. Les entrades ja estan a la venda i s'estan venent "a molt bon ritme", segons assegura l'organització en un comunicat.