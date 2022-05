Castelló recupera la Festa de la Rosa i les serenates del mes de maig

L'Ajuntament de Castelló, a través del Patronat Municipal de Festes, ha organitzat per a dissabte que ve, 7 de maig, la Festa de la Rosa, una cita tradicional a la plaça Major que es recupera després que en 2021 se celebrara adaptada a les condicions sanitàries i en 2020 no es poguera programar per les restriccions derivades de la Covid-19.

Així, el dissabte, a partir de les 22.00 hores, actuaran en l'escenari de la plaça Major set grups: Kabocafé, Els de la Fileta, Els grills de la nit, Vora Sèquia, Centro Aragonés, Rondalla Vallera i Tuna de Derecho. "Mantenim i impulsem així una de les tradicions més antigues de Castelló com és la Festa de la Rosa, un genuí esdeveniment al que seguiran una sèrie de serenates al llarg del mes de maig", ha explicat el regidor de Festes, Omar Braina.

En aquest sentit, després de la Festa de la Rosa, per a la resta de dissabtes de maig -14, 21 i 28- s'han programat serenates en tres espais de la ciutat: Huerto Sogueros, Plaza del Real i Quatre Cantons. El dissabte 14, a les 23.00 hores, hi haurà serenata en Quatre Cantons a càrrec de la Rondalla Tombatossals; i a les 00.00 hores actuarà Kabocafé en la Plaça del Real.

El dissabte 21, la Tuna de Magisterio actuarà en Huerto Sogueros a les 23.00 hores; a les 00.00 hores, Els de la Fileta estaran en la Plaça del Real; i a les 01.00 hores, Els Grills de la Nit actuaran en Quatre Cantons. Tancaran el cicle, el dissabte 28, a les 23.00 hores en Huerto Sogueros, Vora Sèquia; i Rosa de Maig, a les 00.00 hores, en la Plaça del Real.

ALTRES ACTES

D'altra banda, per a diumenge que ve, 8 de maig, s'han reprogramat en la plaça Major dos actes que no es van poder celebrar durant la setmana de les festes de la Magdalena per les inclemències meteorològiques: la Trobada juvenil de dansa i la Dansà infantil.

D'aquesta manera, el diumenge a les 11.00 hores, es farà la Trobada juvenil de dansa, amb la participació de Grup Castelló, Grup de Danses Illes Columbretes, Escola de Dansa Castelló, A. F. El Cremaller de Benicàssim, El Forcat Grup de Danses, Escola Municipal de Dansa de Borriana i escola Censal.

El mateix dia, a les 17.00 hores, serà la Dansà infantil, amb Grup Castelló, Grup de Danses Illes Columbretes, Escola de Dansa Castelló, A. F. El Cremaller de Benicàssim, El Forcat Grup de Danses, Grup Ramell, Grup de Danses La Lliura de Torreblanca i escola Lluís Revest. A més, es comptarà amb la col·laboració de la Colla de Dolçainers i Tabaleters de Castelló.