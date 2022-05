Sindicatos y empresarios rompen las negociaciones del pacto de rentas para subir los salarios

Sindicatos y patronal dan por muertas las negociaciones para pactar una hoja de ruta que establezca cuánto subirán los salarios en los próximos años. Según han anunciado las centrales sindicales con mayor representación entre los trabajadores -CC OO y UGT-, la negativa de la patronal a aceptar cláusulas de revisión salarial ha precipitado la ruptura de las conversaciones, al menos, en lo que resta de año.

En un comunicado difundido este jueves por Comisiones Obreras, los sindicatos sostienen que la diferencia entre ambas partes en la negociación es "insalvable". "Para CCOO, teniendo en cuenta el crecimiento de la inflación, la inestabilidad e incertidumbre de los precios, la cláusula de revisión salarial es fundamental, como única garantía de mantenimiento del poder de compra de los salarios", expresan en la mencionada nota.

Asimismo, las centrales sindicales han redoblado su amenaza a los empresarios de aumentar la conflictividad y las movilizaciones. Un movimiento del que ya advirtieron hace diez días cuando presentaron el programa de movilizaciones del 1 de mayo.

"Si la posición empresarial es seguir frenando el desarrollo de la negociación colectiva, en un año en el que ésta juega un papel fundamental para que las trabajadoras y trabajadores puedan hacer frente a la subida de los precios, la movilización y el conflicto serán inevitables", prosigue el comunicado sindical.

Por su parte, desde la patronal se limitan a comentar que "las posiciones siguen muy alejadas entre las partes y el acuerdo no parece posible en estos momentos", aunque no hacen mención explícita al detonante de la ruptura. Además, afirman que "en caso de que no sea posible un pacto con los sindicatos" presentarán su propia recomendación para la negociación colectiva.

Los empresarios plantearon una propuesta de subida salarial del 8% repartida en tres años (3,5% en 2022, 2,5% en 2023 y 2% en 2024) y condicionada a la situación del sector. Una oferta que los sindicatos rechazan, dado que -arguyen- "sería condenar a muchos trabajadores a una enorme pérdida de poder adquisitivo durante dos años" y dejaría por el camino a muchos contratos temporales que caducarán antes de poder recibirlas completas.

Las conversaciones para negociar las subidas salariales entre CEOE y los sindicatos se sucedían en la reunión del V Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Un marco en el que sindicatos y patronal discutían las directrices que regirán los convenios colectivos en los próximos dos o tres años.