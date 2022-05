Lavavajillas mini: la solución para cocinas pequeñas que ha lanzado una marca española por 280 euros

Fregar los platos a muchos les parece una costumbre de hace siglos: siempre han tenido la suerte de contar con un lavavajillas que lo haga por ellos. Pero, sin embargo, aún son muchos los que en casa no cuentan con este electrodoméstico, por motivos de lo más diverso, incluido el gasto final que provoca en la factura de la luz si lo usamos a diario. Sin embargo, también abundan los que preferirían tener uno que les alivie parte de las tareas del hogar pero que, si puede ser, no ocupe mucho: su cocina no es demasiado grande y, aunque la organicen como es debido, ya no cabe ni un solo gadget más. Pero, ¿y optar por una versión del tamaño de un microondas? En 20deCompras sabemos dónde encontrar estos modelos.

La firma española Evvo se está haciendo hueco entre las mejores marcas de electrodomésticos gracias a sus opciones de alta gama a precios asequibles. Y este lavavajillas mini, por 279 euros, da buena cuenta de ello: encaja en cualquier rincón, es fácil de manejar y podemos financiarlo sin intereses. ¿Lo mejor? No es el único modelo de estas características de la marca, por lo que dar con el más adecuado para nuestra cocina será sencillo y rápido. ¿Listo para descubrir este revolucionario gadget y facilitarte (¡mucho!) las tareas del hogar?

Minilavavajillas de Evvo. Evvo

Una de las ventajas de apostar por este pequeño electrodoméstico, además de por su funcionalidad, es que desde Evvo nos permiten financiarlo con facilidad, o bien con una cuota de 46,50 euros al mes durante medio año o de 23,25 euros durante doce meses. ¿Cuál es la opción que más se adapta a ti? ¡Ninguna tiene intereses!

Sus ventajas

No necesita grandes instalaciones. Para incluir este pequeño electrodoméstico en tu cocina no es necesario desmontarla entera ni tener que adaptar las tuberías. Basta con enchúfalo, cargarlo de agua y ponerlo a funcionar. Este modelo funciona con seis litros de agua en su tanque que dispone de un sensor que avisa de cuándo está lleno o vacío.

Perfecto para dos personas. La capacidad de este modelo es perfecta para dos personas aproximadamente, puesto que tiene capacidad para 9 platos (de hasta 25 centímetros), 9 cubiertos y 3 vasos.

Programable. Otra de sus grandes ventajas es que, igual que algunos de sus homónimos de mayor tamaño, se puede programar hasta con 24 horas de antelación en algunos de los seis programas establecidos: eco, 1 H, rápido, frutas, Baby Care y Glass.

Más allá de lavavajillas. Además de dejar la vajilla impecable, este modelo limpia en profundidad las frutas y las verduras para eliminar restos de pesticidas con el programa Fruit Wash. Por otro lado, el programa Baby Care y su función de vapor lo convierte en el mejor esterilizador.

Portátil. Es perfecto para llevarlo a la vivienda de vacaciones, a los apartamentos e, incluso cabe en furgoneta o caravana.

