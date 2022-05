El síndic demana que l'ajuda al lloguer siga automàtica a persones vulnerables que no accedisquen a habitatge públic

Segons ha informat l'entitat en un comunicat, el defensor del poble valencià insisteix que quan una persona sol·licita un habitatge públic, l'administració "ha de respondre-li en el termini legal de sis mesos i detallar-li com resoldrà el seu problema residencial".

Luna considera "desraonat" que la inscripció en el Registre de Demanda d'Habitatge tinga una validesa de dos anys i que, fins i tot, es puga prorrogar per altres dos més. "Açò es traduiria que transcorreguts dos o quatre anys, l'administració pot ser que no haja sigut capaç d'oferir cap solució a la manca d'habitatge del ciutadà, contradient així el sistema establit per la llei valenciana de la Funció Social de l'Habitatge", indica.

Per açò, la institució ha manifestat reiteradament que "una vegada que la persona interessada ha exposat la seua necessitat d'habitatge, correspon a l'administració pública competent engegar tot el ventall d'accions i ajudes disponibles per a satisfer com més prompte millor el dret a un habitatge digne i assequible".

D'aquesta manera, el Síndic proposa incloure en els formularis d'inscripció en el Registre de Demanda d'Habitatge un apartat específic perquè, en cas de manca d'habitatge públic que adjudicar, es puga sol·licitar alternativament alguna de les ajudes directes previstes per la Llei.

Aquesta resolució de recomanacions és el resultat de la investigació que es va iniciar al novembre de l'any passat per a analitzar com podien afectar als drets de les persones demandants d'habitatge públic algunes de les previsions que contempla el nou decret del Reglament de Registre d'Habitatges de la Comunitat Valenciana i Procediment d'Adjudicació d'Habitatges.

QÜESTIONA QUE NOMÉS SIGA VIA TELEMÀTICA

La queixa d'ofici es va obrir per a investigar el possible incompliment per part del decret analitzat de la Llei de la Funció Social de l'Habitatge i l'obligació de tramitar la inscripció en el Registre de Demanda d'Habitatge només per via telemàtica.

Respecte a aquesta última qüestió, el defensor ha suggerit a la Conselleria que procedisca a modificar el decret per a revisar eixa obligació, ja que suposa una vulneració de la llei de procediment administratiu i pot implicar una "discriminació" als col·lectius més vulnerables per la falta de garanties de l'accés, mitjans i coneixement de la tecnologia necessària.