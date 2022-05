El PP afirma que el pla per a recuperar el Cabanyal (València) continua "embossat" amb només una execució del 12%

Sobre aquest tema, ha recordat, en un comunicat, que el Pla EDUSI el va aprovar el Govern d'Espanya en 2016, el 50% ho finançava la Unió Europea i l'altre 50% l'Ajuntament de València. La realitat actual a data de finals d'abril és que "només s'han realitzat obres per valor de 3 milions d'euros d'un total de 30 milions que deurien estar ja executats segons els primers terminis que marcava la UE".

Així, ha assenyalat que un "exemple d'aquest retard" és que ahir mateix la vicealcaldesa, Sandra Gómez, va presentar quatre projectes del Pla Edusi que "havien d'estar finalitzats fa dos i tres anys, respectivament": la reurbanització de la vora del barri (estació del Cabanyal) que havia d'haver-se acabat en 2020; reurbanització de l'entorn del mercat del Cabanyal, que també havia d'estar realitzat en 2020; reurbanització del sector oest del barri que havia d'estar en 2019; eixos est-oest de preferència per als vianants, que havia d'estar acabat en 2019.

"La constatació del fracàs va ser la presentació ahir per part de la regidora d'Urbanisme de projectes EDUSI que havien d'estar acabats en 2019 i 2020, i no estaran acabats com a prompte fins a l'any 2023", ha recalcat.

En eixe sentit, ha explicat que el Govern d'Espanya "ha salvat la cara de Ribó" en perllongar fins a finals de 2023 el topall per a tindre-ho tot executat i ha advertit que de no aconseguir-ho es perdrà "gran part dels 15 milions d'ajudes europees del pla EDUSI del Cabanyal". "Galiana no pot traure pit de la seua nul·la gestió doncs el ritme és d'un 1% al mes d'execució, i a aquest ritme no arribarem ni al 50% a la fi de 2023 i es podrien perdre molts milions d'euros i deixar el Cabanyal sense inversions", afirma.

"DESTRUCCIÓ DEL BARRI"

Per la seua banda, l'alcalde de València, Joan Ribó, en roda de premsa per a presentar l'ampliació del servici nocturn de l'EMT, ha replicat que amb aquestes crítiques el PP "vol amagar" que el que volien fer quan governaven era "destruir aquest barri tallant-lo per la meitat amb un ganivet", en referència al projecte de prolongació de l'avinguda Blasco Ibáñez fins al mar pel Cabanyal.

Per açò, ha rebatut que les opinions del PP "no tenen molta solidesa" perquè tracta d'amagar "la seua volutad de destruir aquest barri". Per contra, ha recalcat que "la realitat és que el Cabanyal cada dia té més marxa" i que la seua recuperació se'n va afermat "a poc a poc" perquè "canviar la direcció" marcada pel PP en la seua etapa de govern és "difícil".

De fet, ha destacat que és simbòlic que entre els recursos aprovats ahir és la creació espais verds en l'entrada del barri on el PP "volia destruir tot".