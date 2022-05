James Ellroy: "Mi único territorio es la imaginación, está en mi naturaleza"

Allí, prosigue, conviven "investigaciones policíacas complejas, corrupción, conspiraciones políticas historias y, siempre, tipos malos que se enamoran de mujeres fuertes. Esto puede ser el vehículo de cambio para ambas partes".

Así lo aseverado el autor en València, ciudad que visita por primera vez para recibir el premio Francisco González Ledesma en la décima edición del festival VLC Negra y presentar su nueva novela, 'Pánico' (Random House). El responsable de títulos como 'LA Confidential' o 'La Dalia Negra' ha comparecido en rueda e prensa junto al director del certamen, Jordi Llobregat, y se ha mostrado "encantado" de estar en España.

Divertido, algo dolorido por una lesión en su pierna y con el pin de la bandera de Ucrania en la solapa que viene luciendo en su gira por España, Ellroy se ha mostrado "encantado" de poder representar los diez años de maravilloso trabajo del festival valenciano dedicado al 'noir'.

Después, en una entrevista concedida a Europa Press, el narrador estadounidense ha reflexionado sobre su nuevo libro y su trayectoria. 'Pánico' realiza un retrato satírico del Hollywood de los años 50 a través de la figura del expolicía corrupto y extorsionador Freddy Otash, un personaje real que sacó muchos trapos sucios de las grandes estrellas del momento.

Mediante este protagonista, Ellroy ha podido "disfrutar" dándole duro a figuras como el presidente John Fitzgerald Kennedy, el director de cine Nicholas Ray o el actor James Dean. Su película 'Rebelde sin causa' era "una mierda", asegura, al tiempo que comenta que a veces se imagina una versión alternativa de ese filme "con verdades ocultas".

"Todo el mundo escribe mucho y se interesa por Hollywood", señala Ellroy, que recuerda que su propia obra ha sido objeto de adaptaciones cinematográficas que no le agradan particularmente pero con las que ha ganado dinero "y eso esta bien". No obstante, "eso nunca ha hecho que me desvíe de mi carrera profesional", ha declarado.

El autor recuerda que en las décadas de los cincuenta y los sesenta se quedó solo con su padre, tras el asesinato de su madre, viviendo "en un apartamento de mierda en el sur de Hollywood al lado de una zona rica de casas enormes, colegios privados, familias felices con perros y vestidos rosas".

"HAMBRE EMOCIONAL"

"Teníamos hambre emocional", confiesa Ellroy, que afirma que en ese momento comenzó a tener la sensación de que "el país estaba cambiando". Añade que su primer descubrimiento cultural fue ver en la pantalla a la actriz Lois Nettleton, "un personaje muy potente". A ella se dedica 'Pánico' y es uno de los caracteres por los que se le está preguntando "poco", apunta, en España. "Es el único fallo de los españoles", apostilla.

Además, en aquella juventud comenzó a entender también que existía "un mundo oculto que tenía que ver con sexo y crímenes. A día de hoy, aún utilizo ese mundo secreto y lo expando", explica.

Freddy Otash manejó información muy delicada y esto le permitió lucrarse en una época en la que la homosexualidad o ciertas ideologías eran imperdonables públicamente. Preguntado por si cree que la información sigue siendo el arma más poderosa, dice que nunca habla de actualidad, por lo que resulta difícil contestar "en sentido abstracto".

"No tengo ordenador, no utilizo el móvil, no sigo las noticias, no veo la televisión a excepción del boxeo y no aprovecho las redes sociales. Vivo en mi vida imaginaria, pero no estoy loco, ahora estoy aquí en València, en España. No puedo contestar a esto en abstracto pero, instintivamente, pienso que esta explosión de información no me gusta porque hay una gran falta de civismo y eso nos va a acabar llevando al infierno", razona.

El Otash de 'Pánico' -"más guapo y encantador que en la realidad", remarca- se define como un 'voyeur' y un "vampiro de secretos". Ellroy opina que algo de eso hay en todos los seres humanos. "Es una tendencia natural, nos encanta cotillear sobre la vida de los demás, por eso vemos la televisión".

James Ellroy considera que sus grandes libros "son universales porque hablan de grandes cosas, como la fe, la salvación, la conjunción entre hombres y mujeres y la injusticia". Cuando se le pregunta cuál recomendaría a alguien que nunca hubiera leído una de sus novelas no lo duda: 'Perfidia'. "'Perfidia' y 'Esta tormenta'. Son los mejores, hasta este ('Pánico') y el que está por venir sobre Otash", concluye entre risas.