Las 111 cámaras que controlarán los accesos a la M-30 no estarán hasta octubre, pero ya hay otros sistemas para multar

Que usted no vea cámaras en las diferentes entradas a la M-30 no quiere decir que no vayan a multarle por acceder a su interior con un coche sin etiqueta que, además, no está empadronado en la ciudad. Porque "no es imprescindible que haya cámaras para poder controlar unos accesos", ha apuntado el delegado Borja Carabante, quien ha recordado que tampoco existían estas cuando comenzó Madrid Central. Las 111 cámaras no estarán funcionando en su totalidad hasta octubre, pero, hasta entonces, ya hay otros sistemas de vigilancia, como los 'foto-rojos' o los controles de agentes.

Y es que desde que el pasado 2 de mayo entró en vigor la nueva zona de bajas emisiones de Madrid, están en funcionamiento hasta 15 'foto-rojos' que ya han captado en torno a 1.000 accesos indebidos, según datos municipales. Asimismo, en los tres primeros días de entrada en vigor en se ha reducido un 20% el número de accesos. "Puede haber múltiples motivos que justifiquen la reducción [el puente de mayo], pero no cabe duda de que tanto los accesos, como los indebidos, se están reduciendo con la nueva zona de bajas emisiones".

Estos 'foto-rojos' están instalados dentro de la M-30, en zonas por las que "pasan el mayor porcentaje de vehículos que circulan dentro de la ciudad de Madrid", y que se apoyan en los controles de agentes de movilidad y de Policía Municipal.

Asimismo, Carabante ha explicado el motivo por el que no están instaladas las cámaras cuando la norma entró en vigor a inicios de semana. "La ZBE se aprobó el 13 de septiembre con la nueva ordenanza de movilidad y, a partir de ese momento, comenzamos la licitación de un pliego que permitiera instalar las cámaras que pudieran llevar el control y también la gestión de las mismas. No pudimos iniciarlo antes, puesto que esa figura jurídica no existía", ha señalado en rueda de prensa.

Será en 10 días cuando se procederá a su adjudicación definitiva tras el periodo de 15 días en caso de producirse recursos. "Los plazos de licitación de este contrato se han cumplido según se ha establecido- en la Ley de Contratos del sector público. Era imposible ir más rápido de lo que se ha ido", ha dicho el delegado.

De este modo, la próxima semana quedará adjudicado definitivamente y a partir de ahí tienen cinco meses para instalar las 111 cámaras que van a estar en el entorno de la M-30 para controlar, ahí sí, todos y cada uno de los accesos al interior de la M-30.