Los desencuentros entre Marta Riesco y Alessandro Lecquio son el pan nuestro de cada día en el Club Social de El programa de Ana Rosa, donde ninguno de los dos colaboradores se ha esforzado por ocultar las diferencias que existen entre ellos.

Tras la información que Marta Riesco dio a conocer acerca de la supuesta conversación que mantuvo con Rocío Carrasco, la periodista aseguró que contaba con un as bajo la manga. Además, se mostró contundente y recalcó que no era ella quien estaba mintiendo.

Este jueves, Lecquio ha señalado: "Son las 12:25 horas del 5 de mayo y nuestra cantante, actriz, modelo, influencer y reportera, Marta Riesco, todavía no ha mostrado el as que tiene oculto en la manga. Esto lo voy a decir todos los días hasta que muestre el as porque de eso es de lo que se está hablando. De lo mentirosa que ha quedado".

Unas palabras que, a juzgar por el gesto de Rocío Flores, parecen no haber sentado demasiado bien a la colaboradora, que enseguida ha tomado la palabra para continuar hablando acerca de los participantes de Supervivientes.