CSIF denuncia la caiguda del sostre del primer pis de Tresoreria al carrer Colón València després de les últimes pluges

La central sindical ha lamentat que el Ministeri "no haja atès les contínues queixes per falta de manteniment" i ha exigit "millores urgents". Segons CSIF, les fortes pluges han provocat la inundació de la terrassa que se situa sobre el primer pis, on es troba aquesta administració i ja aquest dimecres diversos treballadors van advertir del risc de solsida.

En acudir als seus llocs de treball aquest dijous, s'han trobat taules, cadires i passadissos envaïts per rebles del sostre caigut. El sindicat assenyala que aquests fets "es podrien haver evitat amb un millor manteniment de les instal·lacions", ja que, per exemple, el subministrament d'aire condicionat "no funciona des del passat estiu".

La central sindical apunta que l'única notícia positiva d'aquesta solsida és que s'ha produït a la nit i que, per tant, no ha ocasionat danys personals.

CSIF ha reclamat l'adopció "urgent" de les mesures de manteniment adequades al Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social, de qui depèn Tresoreria General de la Seguretat Social, "perquè successos com aquest no tornen a repetir-se i evitar, d'aquesta manera, posar en risc als set empleats públics que desenvolupen la seua tasca en aquestes instal·lacions".