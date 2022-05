Consumir orxata natural produeix canvis beneficiosos en la microbiota intestinal, segons un estudi del CSIC

Els resultats, publicats en la revista científica 'Nutrients', suggereixen que el consum d'aquest producte tradicional elaborat a partir de la xufa pot millorar la salut digestiva i l'estat general de salut, segons ha informat el CSIC en un comunicat.

L'estudi realitzat pel IATA-CSIC va analitzar la microbiota intestinal, els microorganismes presents en el sistema digestiu, de 35 persones voluntàries abans i després del consum d'orxata natural no pasteuritzada i sense sucre afegit. Aquest producte tradicional és ric en midó resistent, àcid oleic (com l'oli d'oliva) i aporta antioxidants (polifenoles) presents en la xufa d'on s'obté.

A les persones voluntàries (totes majors d'edat i amb bon estat de salut) se'ls va oferir un got gran d'orxata natural (300 mil·lilitres) sense pasteuritzar durant tres dies, i es van obtindre mostres de femta abans i després de prendre-la. L'anàlisi de la microbiota intestinal per seqüenciació de l'ADN microbià va mostrar tres perfils de microorganismes en els voluntaris abans de l'estudi.

Aquests perfils van canviar en tots els casos després del consum d'orxata, "sent enriquits amb diversos bacteris beneficiosos i precursors de butirato, substància amb múltiples beneficis per a l'intestí i el sistema immune", assenyala l'entitat.

"En només tres dies, les poblacions bacterianes de tots els voluntaris van canviar cap a patrons microbians més saludables, similars als quals promou la dieta mediterrània o vegetariana", ha assegurat Gaspar Pérez, l'investigador del CSIC en el IATA que lidera l'estudi.

En concret, després de l'assaig els investigadors van observar que augmentava la presència de bacteris com Akkermansia (associada a la pèrdua de pes), Christenellaceae i Clostridiales, a més de Faecalibacterium (associada al control de la glucosa), Bifidobacterium i Lachnospira. "Es tracta d'espècies que ja existien en el sistema digestiu dels voluntaris", ha indicat Gaspar Pérez, "però que el consum d'orxata natural ha fomentat, millorant el perfil de la microbiota intestinal de les persones que van participar en l'assaig".

ESTUDI ANTERIOR

En 2017, el seu grup d'investigació en el IATA-CSIC ja va publicar un estudi que desvetlava la major presència de nutrients en l'orxata natural sense pasteuritzar. Ara, inspirats per altres treballs realitzats per la investigadora del IATA-CSIC M. Carmen Collado, en el qual ja van detectar canvis en la flora intestinal en tres dies en consumir nous, han realitzat aquest assaig per a comprovar si ocorria el mateix amb aquest producte tradicional de l'horta valenciana.

Després del cervell, el sistema digestiu concentra el major nombre de connexions nervioses del cos, així com el 70 per cent de les cèl·lules immunitàries. Per tant, el correcte funcionament de l'intestí influeix notablement sobre l'estat de salut i el benestar general.

"En el nostre estudi hem vist que l'orxata natural sense sucre estimula la proliferació de bacteris beneficiosos que ajuden a mantindre un correcte funcionament digestiu", destaca el científic del CSIC. "Així, el seu consum pot millorar la salut digestiva i l'estat general de salut", ha subratllat.

Després dels resultats obtinguts, l'equip d'investigació, compost per Gaspar Pérez, M. Carmen Collado, Marta Selma i Izaskun García, remarca la necessitat de continuar els estudis per a establir aquests efectes beneficiosos amb més precisió, a més d'ampliar-los a un altre tipus d'orxates.