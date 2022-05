La llegada del Picnic Beat al Poble Espanyol, el último fin de semana para visitar la exposición fotográfica del autor norteamericano Lee Friedlander, y el evento gastronómico y cultural del barrio del Poblesec, Arqueotapas, están entre los mejores planes de este fin de semana de mayo.

Lee Friedlander en la Fundación Mapfre Fundación Mapfre

Exposición de Lee Friedlander

La muestra, que se puede visitar hasta el próximo domingo en el Centro de Fotografía KBr, recorre de forma cronológica toda la obra del fotógrafro Lee Friedlander (1934) y resalta algunos de sus proyectos más significativos como The Little Screens, The American Monument o America by Car, con distintas asociaciones temáticas.

Av. del Litoral, 30; De 11 a 20 horas; Entradas a 5 euros; kbr.fundacionmapfre.org.

Arqueotapa en Poblesec Arqueotapa en Poble Sec

Tapas y arqueología en el Poblesec

Cultura y gastronomía se unen en una nueva edición de Arqueotapa, organizado por el Museu d’Arqueologia de Catalunya y el proyecto cultural Menja’t Montjuic. Una ruta de tapas en la que participan 20 establecimientos del barrio que han interpretado, en versión comestible, la exposición Naufragis. Història Submergida, que durante estas semanas se puede visitar también en el citado museo.

Inspirados por la vida marinera de hace siglos y los platos habituales durante las largas travesías en barco, las tapas juegan creadas para esta ruta con conservas, escabeches, encurtidos, salazones o ahumados.

Participan en esta nueva edición Koska Taverna, La Chana, Palocortao, Sasha Bar, Casa Xica y muchos otros, así que es una excusa perfecta para volver a visitarlos.

Disponible hasta el 22 de mayo; menjat.cat.

Zurich Marató Barcelona Zurich Marató Barcelona

Zurich Marató de Barcelona

Llega una nueva edición de la Zurich Marató Barcelona este domingo, con la novedad de una carrera solidaria de 10 kilómetros, que destinará toda su recaudación a la Creu Roja para ayudar a los refugiados ucranianos, y con una exposición visitable a lo largo del fin de semana.

La prueba se iniciará a las 08.00 horas en plaza Espanya y terminará en el mismo punto tras recorrer distintas zonas de la ciudad. zurichmaratobarcelona.es.

Picnic Beat en el Poble Espanyol Poble Espanyol

Picnic Beat en el Poble Espanyol

Esta primavera vuelven los conciertos de música Picnic Beat en el Poble Espanyol de Montjuïc, con algunos de los mejores grupos y Djs de indie rock, psicodelia, garage y soul. El próximo sábado, Tito Ramírez e Hijos del Trueno traerán música mediterránea, rumba-ficción y habaneras.

Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 13; Entradas 12 euros para mayores de 18 años; poble-espanyol.com.

Feria BioCultura BioCultura

Feria BioCultura

La 28a edición de la Feria de Productos Ecológicos y Consumo Responsable, BioCultura, llega al Palau Sant Jordi de Barcelona este fin de semana. Como en todas las ediciones anteriores, el evento tiene como propósito seguir sorprendiendo a los visitantes con las últimas novedades del sector ecológico.

Se puede visitar de 10.00 a 20.00 horas (el domingo hasta las 19.00 horas) y con entradas a la venta este viernes a 3 euros (y a 5 euros el sábado y el domingo); biocultura.org.

Jon Cake, la mejor tarta de quesos de Barcelona ALEX FROLOFF

Jon Cake

A estas alturas las tartas de Jon Cake (Assaonadors, 29) no necesitan presentación. Y es que este bilbaíno afincado en Barcelona ha convertido sus tartas de queso en una de las mejores de la ciudad y las preferidas de quienes, como nosotros, quieren que una tarta de queso sepa a eso, a queso.

Durante estas semanas y en colaboración con Garda -compañía dedicada a traer al país los mejores productos italianos- Jon Cake ha preparado una edición limitada de tartas con diferentes variedades de queso italiano.

Hasta el 8 de mayo está a la venta la tarta con Taleggio DOP, un queso de vaca cremoso, elaborado con leche cruda, de sabor intenso y que se produce en Val Taleggio, en la región de Lombardía.

Del 10 al 22 de mayo el queso protagonista será el Fontina Valle d’Aosta DOP, elaborado en la zona fronteriza con Suiza y en el que la altitud donde pastan las vacas define su carácter dulce y aromático. Por último, del 24 de mayo al 5 de junio será el turno de uno de los quesos italianos más conocidos, el Pecorino.

Además, en dos versiones, el Pecorino Sottobosco en tienda y para pedidos online y el Tartufo, con el inconfundible toque de la trufa, sólo en tienda.

Para más información, consulta la web de Jon Cake: joncake.es.