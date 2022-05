Cvirus.- Els preventivistes demanen a Sanitat que mantinga circuits separats de pacients en Urgències i Primària

Segons ha informat aquesta entitat en un comunicat, el document 'Medidas Organizativas de Asistencia Sanitaria en Respuesta a Covid-19', emès per la Conselleria de Sanitat amb data 3 de maig, inclou diverses recomanacions que "no convencen els especialistes de Medicina Preventiva dels hospitals i que, a més, "no han sigut consensuades en absolut" amb aquests professionals.

El president de la SVMPSP, Juan Francisco Navarro, ha explicat que, en els servicis d'Urgències, el document proposa que desapareguen els dobles circuits per a l'atenció de pacients Covid i no Covid, "que permetien atendre en zones especialment preparades als malalts amb patologia respiratòria infecciosa, i en zones convencionals a la resta de pacients".

Per contra, el document defèn el manteniment de "la separació en sala d'espera dels pacients que acudisquen amb simptomatologia", quan és "virtualment impossible, amb una malaltia transmesa per aerosols i en sales d'urgències molt concorregudes, evitar la transmissió de la infecció".

Els especialistes en Medicina Preventiva i Salut Pública insisteixen que açò és "particularment arriscat" en aquest mes de maig, on altres virus respiratoris, com els de la grip, "registren una alta incidència i competixen amb el del Covid causant moltes infeccions transmissibles per la tos i l'esternut".

"Creiem, més prompte al contrari, que han de seguir mantenint-se, com han fet fins ara els servicis d'Urgències, un garbellat selectiu i circuits separats a l'entrada d'Urgències, no romanent els pacients respiratoris en la mateixa sala d'espera general, sinó sent atesos selectivament en zones Covid on es garanteix la seguretat de treballadors sanitaris i pacients", ha apuntat el president de l'entitat.

Des de la SVMPSP s'explica que les mateixes recomanacions s'emeten en el document per als centres d'Atenció Primària. "En aquests centres, amb les limitacions d'espai que existisquen, han de mantindre's similars principis: evitar zones d'espera conjuntes de malalts Covid i no Covid i atenció en consultes diferenciades", subratlla l'entitat.

El document assenyala, a més, que "no es considera necessària, de manera general, la realització de garbellats previs a l'ingrés o a determinades actuacions assistencials", com podrien ser la cirurgia o determinades proves invasives".

GARBELLATS

Referent a açò, la Societat Valenciana de Medicina Preventiva i Salut Pública recorda que "l'atenció als pacients es realitza normalment en habitacions dobles i que el garbellat previ a l'ingrés en situacions d'alta incidència de Covid (actualment 780 /100.000 en majors de 60 anys), busca protegir els companys d'habitació i cuidadors".

D'altra banda, la realització de proves de garbellat de Covid en pacients quirúrgics es realitza davant pacients "amb mal estat de salut o davant intervencions d'alt risc, en les quals patir el Covid podria ocasionar una roïna recuperació o fins i tot la mort".

Aquestes recomanacions venen avalades per totes les societats científiques a Espanya, i són les que s'estan aplicant en hospitals valencians. "No hi ha, per tant, una necessitat d'eliminar els garbellats generals a pacients, sinó d'aplicar-los en els casos necessaris", sostenen.

El document assenyala que els servicis de Medicina Preventiva podran ser reforçats mitjançant l'autorització de mòduls d'AP destinats a reforçar el programa de vacunació, però "aquesta mesura solament permet contractar professionals sanitaris que ja estan realitzat la seua jornada, perquè doblen torns i facen mòduls de vesprades per a activitats de vacunació".

Sobre este tema, defenen que els servicis de Medicina Preventiva "tenen la competència i responsabilitat legal de la vigilància i control de tot tipus d'infeccions hospitalàries, incloent la Covid" i des de març de 2020 "han desplegat un treball incessant per a previndre la transmissió del Covid a pacients i treballadors en els 30 hospitals la xarxa de la Comunitat Valenciana".

Tot i que les necessitats de treball enfront del Covid continuen o fins i tot s'incrementen, els SMP "tenen suspesos, des de el 1 de Maig, com molts altres servicis, els reforços de personal Covid", conclou Juan Francisco Navarro.