Un incendi en un vehicle aparcat al carrer afecte a altres quatre i a zona d'arbratge a Alacant

Els efectius han sigut alertats sobre les 05.30 hores per l'existència d'un incendi declarat per causes que encara s'investiguen i que afectava a uns vehicles. Fins al lloc es van desplaçar tres unitats de la Policia Local juntament amb dos dotacions de bombers, segons ha informat la Regidoria de Seguretat en un comunicat.

Els primers a arribar van ser els agents de Policia Local per a tallar els accessos i comprovar que el foc afectava a diversos vehicles i les flames devoraven amb celeritat els cotxes. A més, l'incendi tenia risc de propagar-se a la zona d'arbratge contigua.

Per açò, dos dotacions van iniciar amb celeritat l'extinció de l'incendi i van aconseguir controlar el foc amb diverses línies d'aigua en una intervenció que va durar més d'una hora.