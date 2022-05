Troben a una anciana de 80 anys morta d'almenys tres trets en el seu domicili d'Elx

El cos sense vida de l'anciana va ser trobat aquest dimecres a la vesprada després que els veïns donaren l'avís als agents, segons han informat fonts policials a Europa Press.

Pel que sembla, la dona vivia sola en un xalet d'una urbanització als afores de la ciutat il·licitana. L'avís es va produir passades les 18.30 hores i, una vegada van arribar els agents, van trobar a l'anciana morta a l'interior de l'habitatge amb ferides produïdes per un arma de foc.

La Policia ja ha obert una investigació per a determinar com es van produir els fets. Fins al moment, no s'han produït detencions.