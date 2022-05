El Teatre Principal de Castelló rep aquest diumenge l'espectacle infantil 'Cris, pequeña valiente'

Cultura de la Generalitat, mitjançant l'Institut Valencià de Cultura (IVC), presenta el diumenge 8 de maig en el Teatre Principal de Castelló la premiada peça teatral infantil 'Cris, pequeña valiente'. L'obra de la companyia El Espejo Negro ha aconseguit, fins ara, guanyar el premi al millor espectacle infantil FETEN 2021, així com el primer premi del públic del MIT 2021. A més, està nominat com a millor espectacle infantil i familiar en l'edició d'enguany dels Premis Max.

El delegat territorial de l'IVC a Castelló, Alfonso Ribes, ha destacat la peça teatral com un exemple de la qualitat que es busca en la programació cultural, "oferint al públic de Castelló els espectacles més destacats que estan de gira" i ha valorat que "aquesta obra no se l'haurien de perdre les famílies pel seu caràcter pedagògic, de tolerància i de respecte que transmet". A més de la representació del diumenge, hi haurà una actuació específica per als col·legis el dilluns a les 11 del matí.

L'obra conta la història de Cristina, una xiqueta que quan va nàixer van pensar que era un xiquet. Ella mai es va sentir xiquet. Des de sempre es va sentir xica i així ho va fer saber als seus pares des de molt xicoteta.

Cris, com li agrada que li criden, és una xiqueta trans, riallera i intel·ligent, que lluita pel seu dret a ser la persona que és i sent. Desitja tindre un futur ple de llibertat i oportunitats, per a poder créixer i desenvolupar-se, com qualsevol altra xiqueta de la seua edat.

El text i la direcció és d'Ángel Calvente i compta amb la interpretació de Carlos Cuadros Postigo, Cristina Jiménez Pastrana i Yolanda Valle Osorio.

L'espectacle està recomanat per a majors de 6 anys. Les entrades per a aquest espectacle tenen un preu de 4 euros i es poden adquirir en el web 'taquilla.ivc.gva.es'.

L'ORQUESTRA DE LA COMUNITAT VALENCIANA, A L'AUDITORI

L'Auditori de Castelló rep el dissabte 7 de maig, a les 19.30 hores, a l'Orquestra de la Comunitat Valenciana sota la direcció de James Gaffigan. El concert liricsimfònic, que dirigeix el mestre nascut als Estats Units, reuneix tres compositors atrets en un moment de les seues carreres per l'influx de tradicions i cultures d'altres mons com Rodrigo, Ravel i Dvorák.

El programa d'aquest concert està format pel natural de Sagunt Rodrigo amb la peça 'A la busca del más allá' dedicada a la NASA i composta en commemoració del bicentenari de la Declaració de la Independència dels Estats Units. El concert continuarà amb 'Shéhérazade' en el qual Ravel va optar per un viatge cap al món asiàtic, guiat per la veu d'una mezzosoprano a través de tres passatges d'elegant colorit orquestral.

La proposta Caffigan finalitzarà amb la 'Sinfonía n.º9' de Dvorák, en la qual el compositor, atret pels ritmes afroamericans i indis que descobrix durant la seua estada als Estats Units, fusiona aquestes tradicions amb les melodies del folklore del seu país en la 'Sinfonía del Nuevo Mundo', cim de l'últim Romanticisme.