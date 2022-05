El supuesto espionaje a varios políticos de nuestro país a través de sus teléfonos móviles ha despertado el miedo del resto de representantes parlamentarios ante la posibilidad de ver invadida su privacidad.

Este jueves, Miguel Ángel Revilla ha concedido una entrevista a Espejo público en la que, para asombro de Susanna Griso, ha mostrado el móvil que utiliza en su día a día. Se trata de un terminal antiguo que no tiene conexión a Internet y, por tanto, no es susceptible de ser espiado por el software Pegasus.

La presentadora ha explicado al político que, con ese teléfono, no puede comunicarse a través de Whatsapp, a lo que Revilla, muy convencido, ha respondido: "Pues llámame por teléfono, que es más rápido". El presidente cántabro ha señalado que a sus "casi 80 años" no tiene interés en tener el último móvil del mercado. "Probablemente, yo soy la persona menos interesante porque lo he contado todo. ¿Qué me van a hackear a mí?", ha agregado el cántabro.

"Yo no sabía que este teléfono era más seguro, me lo acaban de decir", ha señalado Revilla que tampoco ha dudado en confesar que no es él mismo quien lleva sus redes sociales. Esta labor corresponde a sus hijas y su esposa: "Yo no manejo el cacharro, pero no se publica nada que no sea mío".

Respecto a la moralidad de los presuntos espionajes llevados a cabo por el Gobierno de Pedro Sánchez, Miguel Ángel Revilla ha sentenciado: "Yo no estoy preocupado de que se espíe cuando hay motivos para ello".