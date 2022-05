El pantalón más vendido de Amazon es de Levi’s, tiene 16.000 opiniones... ¡y cuesta menos de 40 euros!

No hay época del año en la que unos vaqueros no sean la apuesta más adecuada para cualquier look, ya sean para las propuestas diarias más informales en las que prima la comodidad (¡sin renunciar al estilo!) hasta las más formales en las que los complementos son clave. Como en cualquier ámbito de la moda, todo vuelve y las tendencias en jeans se suceden en el tiempo. Pero, independientemente de cómo se deban lucir cada temporada, no hay discusión posible sobre la practicidad y la obligatoriedad de convertir a los pantalones en unos básicos de nuestro armario.

Así que, desde 20deCompras te recomendamos contar con varios modelos en tu armario para que puedas escoger el más indicado para tu look. Y, si quieres acertar, ¿qué te parece apostar por el modelo que ha conquistado a muchos usuarios? Se trata del modelo Levi’s 511 Slim Fit que actualmente ostenta la etiqueta de más vendido en Amazon: tiene más de 16.000 valoraciones y podemos encontrar tallas con hasta un 66% de descuento, para que te ahorres, como en el caso del modelo que reseñamos bajo estas líneas, 77 euros en su compra. ¡Unos jeans de calidad en los que merece la pena invertir, ya que te van a durar muchos años!

Levi’s 511 Slim Fit. Amazon

Cabe destacar que, tal y como suele ocurrir en Amazon, no todas las tallas están sujetas al mismo precio o rebaja. Si bien es cierto que, en todos los tamaños, este vaquero clásico de líneas rectas es el actual favorito de los usuarios, solo está disponible por 38 euros si escogemos la talla 26W (36 española) y de largura 30. A partir de aquí, los modelos más grandes ya suben a los 57 euros y, en algunos casos, superan los 80.

Prueba primero... ¡paga después!

Dado este inconveniente, ahora serán muchos los que duden si la 26W es su talla: conseguir unos Levi’s por 40 euros es una oportunidad única, pero, ¿y si me quedan mal? Tranquilos, desde 20deCompras lo tenemos todo pensado para que intentes cazar este chollazo sin perder ni un céntimo (a no ser que los vaqueros te queden perfectos, ¡que tendrás que pagarlos!). Entre las ventajas que Amazon ofrece a sus usuarios Prime, destaca el servicio 'Prueba primero, paga después' que, como bien imaginarás, te permite recibir toda la ropa en casa antes de abonarle el coste total para quedarte (y pagar) solo con aquello que mejor te sienta.

Si te lo planteabas... ¡no, este servicio no tiene ningún coste adicional! Es una recompensa que Amazon ofrece a todos aquellos que ya forman parte de su club Prime para mejorar la experiencia de compra y asegurarse de que todos los usuarios acaban satisfechos con cada compra de ropa en su catálogo.

