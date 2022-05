Yolanda Díaz apuesta por "sumar" con otros partidos para su nuevo proyecto y no excluye al PSOE: "No me defino por las siglas"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, apostó este miércoles por "sumar" con otras formaciones para su nuevo proyecto y no excluyó al PSOE en un proceso para una candidatura única de cara a las elecciones generales, tal y como ha hecho el izquierdista Jean-Luc Mélenchon con los socialistas franceses.

La ministra explicó que lo que más le "seduce" del acuerdo de Mélenchon con la Francia Insumisa y el Partido Socialista galo es el verbo "sumar". "Sumar gentes, diversidades, proyectos. Si sumamos, claro que hay futuro. Claro que es posible", señaló en una entrevista en La Sexta.

Preguntada por si ha intentado algo similar en España con el PSOE, Díaz reconoció que no, pero insistió en que estará en el "verbo sumar". "El PSOE tiene enormes dificultades para ello, pero en ese verbo sumar yo voy a estar", aseguró.

"Yo no soy nada sectaria. No me defino por las siglas, me defino por los proyectos y las propuestas y cuando uno habla de propuestas y de proyectos se puede sorprender. Las personas y las siglas distorsionan demasiado", dijo la vicepresidenta segunda.

El precedente gallego

Cuestionada por si ha hablado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre una candidatura única de cara a las próximas elecciones siguiendo el modelo de Mélenchon, Díaz afirmóo que no puede desvelar sus conversaciones con el jefe del Ejecutivo, y puso en valor los acuerdos alcanzados durante su etapa en la política gallega, con una coalición electoral entre Anova y Esquerda Unida.

"La gente no quiere que pensemos igual, quiere que caminemos juntas. Que sumemos. Si me dicen que iba a suscitar una alianza con Beiras... y lo he hecho. Sin miedos y sin ningún sectarismo, abriendo las puertas. Esto es el dialogo", añadió.

Sin embargo, la vicepresidenta reconoció que una candidatura única "no es posible a día de hoy". "Hay una alternativa a un país, que es moderno, alegre, plural y diverso, con muchos matices. En ese verbo sumar voy a estar sin saber que no tiene nada que ver con Francia", reiteró Díaz, para añadir que quiere "empezar" ya con el "proceso de escucha" a la ciudadanía para "levantar un proyecto de país nuevo para la próxima década".