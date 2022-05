El Botànic rechaza por tercera vez investigar los abusos a menores en centros tutelados

Nuevo cierre de filas entre los partidos del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) para impedir la creación de una comisión de investigación sobre la gestión de los centros de menores tutelados. La pedía el PP, en el marco del caso que afecta a la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, en el que un juez ha pedido al Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) que sea llamada a declarar en calidad de investigada por un posible encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido, que era educador en un centro público, a una menor tutelada, hechos por los que fue condenado. Sin embargo, los 50 votos de la mayoría de izquierdas (frente a los 46 de PP, Cs y Vox) han vuelto a impedir este martes la activación de la investigación parlamentaria.

La diputada popular Elena Bastidas ha justificado la petición de su grupo en la necesidad de arrojar luz sobre los "errores y horrores" que, a su juicio, se han cometido en el sistema de atención a menores tutelados, y ha vuelto a centrarse en el caso que afecta a Oltra como responsable del Consell en este ámbito. Así, tras recordar que ya hay 13 cargos de la Conselleria imputados por supuesto encubrimiento, ha afirmado que "la ética y la moral de este gobierno está destrozada" y se ha preguntado "por qué se dejó al zorro al cuidado de las gallinas".

Bastidas ha señalado al Botànic que "2015 ya quedó lejos" y que no pueden "mirar a otro lado" ante los "asuntos espinosos" relacionados con la gestión de la "todopoderosa vicepresidenta, su icono caído". "No es una cacería política, es un problema de credibilidad y Oltra ya no la tiene", ha manifestado, para añadir que la vicepresidenta del Consell está "acabada políticamente".

En la réplica, Carles Esteve, de Compromís, ha cargado contra el PP por los casos de corrupción: "No somos iguales, seguiremos con la cabeza bien alta", ha proclamado tras reiterar que la oposición tuvo acceso a "toda la documentación" del sistema de protección a la infancia y pudo entrevistarse con funcionarios de Conselleria. Además, ha dicho que "no hay absolutamente nada" que investigar y que Oltra ha dado "todas las explicaciones, hasta 13 veces en la casa de todos los valencianos".

También desde el Botànic, la socialista Laura Soler ha achacado las críticas a la proximidad de las elecciones, además de reclamar al PP que ni dé "lecciones de honradez" ni se adelante a la justicia, e Irene Gómez (UP) ha afirmado que apoyarían cualquier iniciativa para mejorar la atención de los menores tutelados pero no una comisión "tramposa".

Por su parte, la diputada de Ciudadanos María Quiles ha acusado a la vicepresidenta de "mentir para salvar su carrera política" y ha recordado que cuando estaba en la oposición no apoyaba los aforamientos, mientras la síndica de Vox, Ana Vega, ha augurado que Oltra "desfilará por el banquillo de los acusados y tendrá que responder" y ha destacado que por eso su partido está personado en la causa.

Freno a las bajadas de impuestos de PP y Cs

El Parlamento valenciano también ha rechazado, con los votos de los partidos que apoyan al Consell (PSPV, Compromís y Unides Podem), las medidas para paliar los efectos de la crisis energética y de precios propuestas por el PP y Ciudadanos, y que se centraban fundamentalmente en las bajadas de impuestos. El líder del PPCV, Carlos Mazón, ya advirtió este pasado martes al jefe del Consell, Ximo Puig, que si los socialistas no respaldaban estas medidas el partido mayoritario de la oposición no respaldaría los decretos anticrisis que debe convalidar el Ejecutivo autonómico.

En concreto, Les Corts han tumbado, con 46 votos afirmativos (los de PP, Cs y Vox) y 50 en contra (los del Botànic), las medidas urgentes que pedían los populares, como la recuperación de las ayudas a la pobreza energética o la suspensión de tasas autonómicas, así como la deflactación de la tarifa del IRPF por la que abogaba el grupo naranja.