Oltra: "El sistema públic valencià de servicis socials s'ha convertit en un potent motor econòmic"

La vicepresidenta s'ha referit a la "inversió en polítiques socials de la Generalitat" que, a més de configurar un sistema d'atenció a les persones "com a quarta pota de l'Estat del Benestar", genera una "economia neta i ocupació qualificada".

Oltra ha inaugurat el VIII Congrés Estatal d'Educació Social que ha organitzat a València el Consell General de Col·legis Oficials d'Educadores i Educadors Socials, on ha assegurat que la Comunitat Valenciana s'està convertint des de fa uns anys "en referència de les polítiques socials per a altres comunitats autònomes i per al conjunt d'Espanya".

Allí ha fet referència al paper "fonamental" de les educadores i educadors socials en la construcció del Sistema Públic Valencià de Servicis Socials i, especialment, en el desenvolupament efectiu de la llei de Drets i Garanties de la Infància i l'Adolescència i de la llei de Servicis Socials Inclusius, "sobretot quant a l'atenció a xiquetes, xiquets i adolescents, i també a la joventut valenciana".

En la seua intervenció, la vicepresidenta ha assenyalat que tant en aquests àmbits com en el d'acompanyament en la vida adulta, la tasca dels professionals de l'educació social és "essencial" en la construcció d'una ciutadania "solidària i inclusiva", que resulta cada vegada més necessari "en temps de sotsobre".

Oltra ha reconegut "l'esforç de tot el sector de l'educació social" per a atendre les demandes de la població més necessitada a la qual "heu acompanyat, escoltat i auxiliat en aquests dos anys de pandèmia", que han posat de manifest la "vostra alta dedicació, professionalitat i resiliència".

Durant la inauguració, la vicepresidenta s'ha referit també a l'impacte que està tenint la implantació de la Llei de servicis socials inclusius des del punt de vista de la intervenció dels equips d'atenció primària, i ha subratllat que, en aquesta nova llei, "totes les figures professionals tenen un pes específic important", ja que posen en valor "el treball fonamental que l'educació social juga en l'àmbit dels servicis socials".

En aquest sentit i per a finalitzar, ha agraït al Col·legi Oficial d'Educadores i Educadors Socials i a la resta de col·legis professionals de Psicologia, Advocacia, Treball Social i Pedagogia i Psicopedagogia de la Comunitat Valenciana la participació "activa i fructífera" punts en els processos participatius de les diferents lleis impulsades en els últims anys com, posteriorment, en els plans de formació dirigits a professionals.