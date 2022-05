L'OCU aconsella reclamar els danys per tempestats i inundacions tant a les asseguradores com al Consorci

Aquest últim organisme es farà càrrec de les indemnitzacions de vehicles i vivendes danyats, sempre que estigueren assegurats i quan s'entenga que va haver-hi riscos extraordinaris causats per fenòmens de la naturalesa "poc freqüents i molt destructius".

L'organització també adverteix que el Consorci no cobreix tots els riscos, aplica períodes de carència (a vegades set dies des de la vigència de la primera pòlissa) i indemnitza segons el contractat en la pòlissa privada.

De no ser considerat risc extraordinari, l'organització recorda que alguns fenòmens de la naturalesa "podrien estan coberts pel segur de llar, de la comunitat o del vehicle, i serà l'asseguradora qui es farà càrrec dels danys".

En el cas d'automòbils, podran reclamar els danys a les companyies els usuaris que tinguen contractat un segur a tot risc, on solen estar coberts de forma expressa els danys per granissol o com a impacte o xoc d'objectes.

En qualsevol cas, si el granissol o les tempestats han causat danys, OCU recomana revisar les condicions del segur i reclamar ja que en les vivendes, alguns riscos i fenòmens de la naturalesa sí estan coberts pel segur de llar quan, sense aconseguir la magnitud de risc extraordinari, superen una certa intensitat.

OCU recomana als afectats recopilar sempre totes les proves per a poder demostrar l'origen i conseqüències del dany (com a informes d'agències o observatoris meteorològics, retallades de periòdics, fotos, informes d'emergències, policia, protecció civil o bombers, així com buscar testimonis.