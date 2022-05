El PPCV acusa Puig d'apropiar-se d'una inversió privada com és la gigafactoria de Sagunt i trencar el consens

Així, li recrimina que en "el pitjor moment de crisi i dificultat, quan és més necessària que mai l'unitat i els consensos polítics per a tirar avant en lloc de sumar i unir, s'apropia políticament de 3.000 milions d'euros d'una inversió privada a la Comunitat Valenciana".

El portaveu popular ha recordat que "el GPP va sol·licitar en les Corts engegar una comissió de seguiment on tingueren cabuda tots els grups i poder sumar en la línia de consens, però "Puig i els seus socis ho van tombar per a només una setmana després apuntar-se'l de manera sectària".

"Puig trenca la lleialtat institucional que sempre ha existit entorn d'aquestes grans inversions com, per exemple, la Ford. La indústria és de tots, no d'un govern", ha recalcat. Amb aquesta actitud, Puig "trenca per primera vegada en la història de la nostra autonomia el consens institucional per a la indústria valenciana".

En eixe sentit, ha assenyalat que els valencians "no li consentim a Puig que faça un 'Juan Palomo, yo me lo guiso yo me lo como', en una inversió que perdurarà més enllà de 2023. Estem davant un exercici d'irresponsabilitat de Puig que busca apartar, en lloc de sumar".

Carrasco ha insistit que "el dia després que el president del PPCV Carlos Mazón li estenguera la mà per a aconseguir grans consensos, Puig trenca i traïx al principal partit de l'oposició per a intentar apropiar-se d'un èxit que no és seu sinó de tots els valencians".

AMPLIAR LA COMISSIÓ

En aquest sentit, Carrasco ha anunciat la presentació per registre de Les Corts d'una proposició no de llei per a "ampliar eixa comissió de seguiment anunciada per Puig i que s'incloga en ella a tots els grups polítics i convertir-la en una comissió de consens entorn d'un projecte comú". "És una oportunitat perquè Puig rectifique i poder accelerar des de la unitat tots els processos al màxim perquè aquesta gran inversió estiga en funcionament en 2025", ha assenyalat.

Així, ha indicat que "el sectarisme" de Puig està provocant "un aïllament real" de la Comunitat i que "els empresaris i l'ecosistema econòmic valencià estan en alerta perquè la ineficàcia d'aquest Consell està provocant que estiguem a la cua en l'arribada de fons europeus". De fet, el PP ha presentat diverses iniciatives per a fer un seguiment de l'execució dels fons, "però els grups del Botànic sempre s'han negat perquè fugen de la transparència".