UGT creu "insuficient" l'oferta de places per a reduir la temporalitat en Educació i demana pujar a 13.000

UGT Ensenyament PV creu que aquesta proposta "condemna necessàriament a la Comunitat Valenciana a mantindre les actuals taxes d'interinitat i molt lluny d'aconseguir el percentatge legalment establit del 8%", per la qual cosa proposa incrementar-la fins a les 13.000.

Des del sindicat apunten que si es té en compte el percentatge d'interinitat docent actual (amb taxes que superen el 35%) i el volum de llocs i places que anualment han de cobrir-se de manera interina, la xifra d'interinitat s'eleva a 18.000 places.

Des d'UGT Ensenyament PV s'insisteix que "si en tot l'Estat el nombre total de places temporals que cal estabilitzar és de 130.000, un 10% d'eixa quantitat ha de correspondre a la Comunitat Valenciana".

"Per tant, hauríem de situar-nos en una forqueta de places que va des d'un mínim de 13.000 vacants estructurals i un màxim de 20.000 places, amb les quals cobriríem les necessitats actuals que té el sistema educatiu valencià. La nostra primera proposta quan s'inicie la negociació d'aquest procés d'estabilització és demanar una oferta mínima de 13.000 vacants", avancen.

Respecte a les xifres trasllades per l'administració educativa valenciana als sindicats per a repartir l'Oferta d'ocupació públic docent d'aquest procés extraordinari d'estabilització (80% per al concurs de mèrits i 20% per al procediment d'oposicions docents especials), UGT la qualifica de "raonable".

El sindicat "podria donar el seu suport, si bé açò significaria passar les inicialment 7.408 vacants previstes per al concurs de mèrits a 10.600 places i les 1.662 places previstes per a les oposicions especials d'estabilització a 2.400 vacants", conclouen.

Per la seua banda, des de la Federació d'Ensenyament de CCOO (FE CCOO PV) recalquen que seguiran treballant i negociant amb la Conselleria la convocatòria "de la major quantitat de places possibles, la qual cosa beneficiarà a totes les persones aspirants a estabilitzar el seu treball, siga pel procediment que siga, i aquesta notable estabilització de les plantilles docents suposarà una millora importantíssima en la qualitat educativa que rebrà el nostre alumnat".

CONCURS-OPOSICIÓ

Des d'aquesta entitat adverteixen "d'una descompensació important entre el nombre de places proposades per a convocar-se per concurs enfront de les propostes para concurs-oposició" i recorden que enguany "ja s'han truncat molt les expectatives per als mestres opositors".

Per tant, i per a no continuar minvant les possibilitats d'estabilització d'aquest professorat, advoquen per una compensació de places per al procediment de concurs-oposició, "respectant evidentment les places que per normativa han d'eixir per concurs".

"Sabem que les places d'estabilització que es convoquen per oposicions ho faran amb el model millorat d'oposició pactat per CCOO amb el ministeri, amb proves no eliminatòries, però volem saber el més prompte possible quina previsió fa Conselleria respecte a les places de reposició, quant al nombre de places a convocar i quant al model d'oposició amb el qual seran convocades", assenyalen.

CCOO assegura que estarà "vigilant per al model d'oposició de les places de reposició també siga el model millorat per CCOO amb proves no eliminatòries".