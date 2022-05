Un llibre "amb instruccions d'ús" proposa contes per a tota la família "de 0 a 200 anys"

"És un llibre que busca ser-ho per a tota la família, des dels més menuts als més majors, per a llegir junts i crear records amb la gent que vols", comenta Juan Carlos Reyes.

L'obra, que es presentarà aquest dijous en un acte en el Saló d'Actes de la UNED València, comença "de la tristesa d'un pare en llegir obres sense amb prou faenes text hui dia que neguen l'oportunitat als seus xiquets d'explorar, amb la seua curiositat i amb tota la seua intel·ligència, històries més elaborades".

En eixa cerca, recorre a els seus vells contes infantils. "Guardats amb afecte i sorprés, augmenta la seua pena en veure històries dures, on els llops són sempre desmanotat i malvats, hi ha burla dels personatges pel seu físic i uns altres són cruelment castigats, unes idees molt llunyanes dels valors que hui tenim per als més xicotets".

D'aquesta idea, naix un projecte que, sense renunciar a les il·lustracions, de gran detall, dóna protagonisme a la paraula i "la possibilitat a les xiquetes i xiquets de desenvolupar tot el seu talent en un fantàstic i curiós món dels temps on no existia encara la ciència, però si belles històries amb un ensenyament en cadascuna d'elles".

"HISTÒRIES D'ABANS EXPLICADES COM HUI"

'Breus contes dels temps abans de la ciència', disponible en Amazon, ofereix, en definitiva, "històries de hui contades com abans o, potser històries d'abans contades com hui".

Juan Carlos Reyes Vevia és llicenciat en Història, Antropologia Social i Grau d'Estudis Anglesos i professor tutor de la UNED València. A més, en l'àmbit de la seua dedicació a l'ensenyament en Secundària va crear el Mètode PAEC, una proposta educativa que fomenta la participació i l'autonomia.