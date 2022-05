València recupera la normalitat després de la tempestat que va batre "tots els rècords"

Segons dades de l'AEMET, citades pel consistori en un comunicat, des del passat 3 de març la ciutat de València ha acumulat 488,6 l/m2, una quantitat de precipitacions superior en només dos mesos que el valor normal de tot un any, que se situa en 474,9 l/m2. "Ens trobem davant un fenomen meteorològic que ha batut tots els records d'acumulació de pluja en el que es denomina 'la primavera meteorològica', que arreplega els mesos de març abril i maig", ha destacat l'Ajuntament.

El vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha assegurat que "la ciutat està preparada per a aquesta quantitat de pluja, però és evident que en les zones més baixes de la ciutat es produeixen algunes inundacions". "Malgrat les precipitacions, el sistema de clavegueram, drenatge i sanejament de la ciutat ha funcionat perfectament, la qual cosa ha permès recobrar ràpidament la normalitat", ha destacat.

De les 20 a les 22 hores de la vesprada d'ahir, la Policia Local va atendre 94 servicis relacionats directament amb la pluja. Un dels servicis més destacats, en els quals van participar a més de Policia Local, Bombers València i el servici de Parcs i Jardins, va ser la caiguda d'un arbre de grans dimensions entre els carrers Cuenca i Buen Orden, que va mantindre el trànsit tancat mentre es talava i retirava l'arbre.

A la Plaça de Xúquer un arbre va caure damunt d'un turisme. Les avingudes Corts Valencianes i Fernando Abril Martorell es van tancar al trànsit per la gran quantitat d'aigua acumulada, de fet la Policia Local va col·laborar per a traure de la zona a vehicles i conductors que van quedar atrapats a les zones inundades. A més, una motocicleta va tindre un accident a la rotonda de Corts Valencianes amb el carrer La Safor.

Els bombers municipals van atendre cinc incendis, cinc persones tancades a l'ascensor, 21 servicis per danys d'aigua, 15 servicis per caiguda de rebles i sanejat d'edificis, així com gran quantitat d'actuacions per retirada de branques i arbres de la via pública.

TANCAMENTS DE TRÀNSIT I TRANSPORT PÚBLIC

En la vesprada del dimarts, la Policia Local va tancar al trànsit els túnels de Clariano, Germans Machado, Primado Reig amb Pesset Aleixandre, camí Farinós i Tirso de Molina, circumstància de la qual es va donar informació pública a través dels perfils de Twitter @ajuntamentvlc, @policialocalvlc i @TransitValencia. A primera hora del matí els túnels es trobaven oberts al trànsit.

La xarxa de Metrovalencia també es va veure afectada per les fortes pluges, tant en la ciutat de València com en la seua àrea metropolitana. A primera hora del matí totes les línies havien recuperat el seu funcionament normal.

ZONES DEL TURIA "IMPRACTICABLES"

Campillo ha explicat que els parcs i jardins de la ciutat són una de les zones més vulnerables, "especialment el llit del Turia, perquè en aquests casos, els rius solen recuperar els seus llits històrics".

El vicealcalde ha indicat que "els parcs i jardins, per la seua pròpia naturalesa, s'entollen, i hi ha zones del Jardí del Turia i del parc Central que encara estan impracticables", però segons el titular d'Ecologia Urbana, "un símptoma evident del bon funcionament és que no tenim en aquests moments tancat cap parc, i València està recuperant a poc a poc la normalitat".

Sergi Campillo ha demanat "prudència als veïns i veïnes de la ciutat quan entren en les zones enjardinades, perquè la humitat extrema de la terra pot provocar caigudes de branques i arbres", però s'ha mostrat satisfet de com ha reaccionat la ciutat davant aquest episodi rècord de pluges.

Per la seua banda, la regidora del Cicle Integral d'Aigua, Elisa Valía, ha destacat que "les inversions realitzades com l'estació Elevadora d'aigües pluvials de Cano de la Molinera o la neteja dels col·lectors i els elements de captació i sistema de clavegueram, juntament amb un element d'evacuació natural com el llit del riu Turia, han servit per a evacuar l'aigua en els moments de major intensitat".

Valía ha explicat que "a primera hora del matí, el personal tècnic del cicle integral de l'aigua ha revisat els punts més sensibles, constatant que hi ha desperfectes puntuals però que en pràcticament tota la ciutat l'aigua ja s'havia evacuat".

Per la seua banda, el regidor d'Emergència Climàtica, Alejandro Ramon, ha lamentat que "estem sent testimonis de com el canvi climàtic no és una cosa que vindrà en el futur sinó que ja està present, amb fenòmens meteorològics extrems".

PP DENUNCIA FALTA DE MANTENIMENT

Per la seua banda, el Grup Municipal Popular ha advertit que els efectes de l'episodi de pluges d'ahir en la ciutat es podien haver mitigat si hi haguera hagut prevenció per part del govern municipal. Al seu juí, "les pluges han posat en evidència la falta de manteniment de molts edificis municipals, instal·lacions esportives i mercats de la ciutat", ha lamentat en un comunicat.

El PP ha detallat que les goteres van arribar aquest dimarts fins al propi saló de plens de l'Ajuntament, on es va haver de suspendre un acte programat per les filtracions. També ha referit inundacions i goteres en el pavelló o el gimnàs municipal de Benicalap i el mercat municipal d'eixe barri. "També es van viure episodis d'aigua en Palau de la Música o en el Mercat Central on es van inundar alguna de les parades", ha relatat.

La portaveu del PP, María José Catalá, ha recorregut al matí algunes zones afectades de la ciutat, entre elles el pavelló municipal de Benicalap, i ha anunciat que el PP portarà a la Fundació Esportiva Municipal una proposta perquè s'arreglen tots els desperfectes del pavelló i altres instal·lacions afectades com a biblioteques.

CS DEMANARÀ UN INFORME DE DANYS

Així mateix, el portaveu de Ciutadans en l'Ajuntament de València, Fernando Giner, presentarà en les comissions d'aquest mes de maig diverses preguntes per a conéixer l'abast dels danys que ha ocasionat l'episodi de pluges. Especialment, demanarà una valoració econòmica dividida per districtes i barris dels desperfectes que s'han produït de arreu de la ciutat.

"Acabem de passar el dia de maig més plujós de la història, amb 202 litres per metre quadrat en menys de 24 hores. Els veïns ja van patir importants contratemps en la circulació en diverses zones de València. I, en els casos més greus, danys en les seues pròpies cases. Ara volem saber quant costarà a l'Ajuntament el pas de la tempestat", ha indicat.

Igualment, Ciutadans preguntarà quantes incidències es van rebre per inundacions en solars, carrers i places, així com les inspeccions que s'han realitzat fins ara en les canonades d'alleujament, per a saber si presentaven alguna deficiència prèvia abans que començaren a caure les pluges. I, finalment, presentarà un requeriment perquè l'Ajuntament detalle quantes assistències va haver de realitzar tant la Policia Local com l'equip de Bombers.