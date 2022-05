Soler afirma que la tasa turística "no es una tormenta para el sector ni una panacea universal"

20M EP

NOTICIA

El conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha vuelto a defender que "no hay que demonizar la tasa turística", un impuesto que a su juicio no supone ni un mal o una "tormenta" para el sector ni una "panacea" universal. Por eso ha pedido que el debate no se centre "en el sí o el no", sino en cómo aplicarla y a qué destinar la recaudación.