Detingut un fisioterapeuta per presumptament agredir sexualment una menor amb paràlisi cerebral a Torrent (València)

La Policia ha detingut un home de 30 anys per presumptament agredir sexualment una menor a la localitat valenciana de Torrent, han confirmat fonts de la Prefectura Superior de Policia. Segons informacions publicades, el detingut és un fisioterapeuta que suposadament va ser sorprès pels pares de la xiqueta, de dos anys i que pateix paràlisi cerebral, quan cometia els abusos i que es van veure obligats a trencar la porta de l'habitació on estava amb la xiqueta per a auxiliar-la.