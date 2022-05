Les Corts rebutgen per tercera vegada una comissió d'investigació sobre menors tutelats

Els 'populars' han tornat a centrar la seua petició en el cas que afecta a la vicepresidenta i consellera de Polítiques Inclusives, Mónica Oltra (Compromís), qui no ha assistit al ple, després que un jutge demanara la seua imputació pel possible encobriment del cas d'abusos sexuals a una menor tutelada pel qual va ser condemnat el seu ex-marit.

Durant el debat, la diputada del PP Elena Bastidas ha criticat que "davant els errors i horrors" en l'atenció a menors tutelats, la Generalitat no accepte comissions d'investigació i no demane "ni una disculpa pública".

Així, després de recordar el trasllat dels menors del centre de Sogorb (Castelló) i els 13 càrrecs investigats de Conselleria per descomptat encobriment, ha assegurat que "l'ètica i la moral d'aquest govern està destrossada" i s'ha preguntat "per què es va deixar a la rabosa a cura de les gallines".

De Compromís, Carles Esteve s'ha preguntat com "el partit més condemnat per corrupció de la història intenta que tots els polítics pareguen iguals". "No som iguals, seguirem amb el cap ben alt", ha emfatitzat després de reiterar que l'oposició va tindre accés a "tota la documentació" del sistema de protecció a la infància i va poder entrevistar-se amb funcionaris de Conselleria.

"NO ÉS UNA CACERA POLÍTICA"

Com a rèplica, Bastidas ha assenyalat al Botànic que "2015 ja va quedar lluny" i que no poden "mirar a un altre costat" davant els "assumptes espinosos" relacionats amb la gestió de la "todopoderosa vicepresidenta, la seua icona caiguda". "No és una cacera política, és un problema de credibilitat i Oltra ja no la té", ha asseverat, i l'ha definit com "l'alfil que es va creure reina".

El diputat de Compromís li ha contestat que en la seua coalició no tenen "una cacera contra el PP", sinó contra la corrupció, a més d'assegurar que "no hi ha absolutament gens" que investigar i que la consellera ha donat "totes les explicacions, fins a 13 vegades en la casa de tots els valencians".

Per contra, ha retret al diputat 'popular' Jorge Bellver, vicepresident segon de les Corts, que no haja explicat els suposats regals que hauria rebut quan era regidor d'Urbanisme amb Rita Barberá, segons el sumari del cas Assut del que es va alçar parcialment el secret la setmana passada i que afecta a càrrecs del PP i el PSPV per presumptes comissions.

Entre l'oposició, María Quiles (Cs) ha acusat la vicepresidenta de "mentir per a salvar la seua carrera política" i ha recordat que quan estava en l'oposició no defensava els aforaments, mentre la síndica de Vox, Ana Vega, ha augurat que "Oltra desfilarà pel banc dels acusats i haurà de respondre totes les respostes" i ha destacat que per açò el seu partit està personat en la causa.

EL PSPV APUNTA A LES ELECCIONS

Del Botànic, la socialista Laura Soler ha atribuït les crítiques a la proximitat de les eleccions, a més de reclamar al PP que ni done "lliçons d'honradesa" ni s'avance a la justícia, i Irene Gómez (UP) ha assegurat que donarien suport a qualsevol iniciativa per a millorar l'atenció dels menors tutelats però no una comissió "tramposa".

Durant les seues rèpliques, Bastidas ha insistit que "Oltra està acabada políticament" i en què l'obligació "moral" dels Corts és saber què va passar en la Conselleria, mentre ha urgit el PSPV a "no caure en els mateixos errors que els socialistes de Balears" defensant la comissió d'investigació.

A més, ha acusat Podem de "canviar principis per moqueta" i de tindre una "actitud còmplice" tant amb la vicepresidenta com amb el president de la Generalitat i líder del PSPV, Ximo Puig, per les suposades ajudes concedides a empreses vinculades als seus germans. "Amb el nas tapat, però defensaran a Oltra", ha resumit.