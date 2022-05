PSOE exigeix a Barcala crear una comissió interna que investigue si hi ha una trama "mafiosa" en la Policia d'Alacant

La regidor Llanos Cano i el també edil i secretari local del PSPV, Miguel Millana, consideren que "la denúncia del cap policial és molt greu i que l'alcalde havia d'haver eixit immediatament o comparéixer davant la comissió que investiga les oposicions a Policia Local", segons un comunicat de la formació.

"Sabem que l'habitual en aquest alcalde és que no done la cara, però en un assumpte que compromet la seguretat de la ciutat i el bon nom dels agents, Barcala ha de donar explicacions de manera urgent", ha indicat Millana.

Per la seua banda, Cano ha assegurat que "no hi ha cap impediment legal perquè hi haja una investigació interna" i que si és el cap del Cos "afirma que existeix una trama de delinqüents, Barcala està obligat a respondre ja". "El que ens pareix impresentable és el silenci en un tema tan greu", ha agregat.

Així, Cano ha adduït que "el que no pot ser és que es done validesa a una denúncia anònima sobre irregularitats en l'oposició a Policia Local i es creu una comissió per a tal fi, i no fer res quan és el propi responsable del Cos el que denuncia la presència d'una màfia que vol la destitució del cap policial utilitzant maneres presumptament delictives".

Finalment, tots dos han insistit en la "falta de transparència" de Barcala, i han assenyalat que en el Ple del 29 de març "Barcala va votar a favor de la moció per a la creació d'aquesta comissió, el 13 d'abril es va constituir la mateixa i ha tingut fins al 2 de maig per a comparéixer en la comissió però no ha volgut malgrat que ho havia anunciat".

"Va fer, amb el suport de la seua portaveu Mari Carmen de España, un joc de triler posterior en ser sol·licitat per la resta de components de la comissió, perquè realment no tenia intenció d'acudir. No és seriós que la seua voluntat de comparéixer no dure ni dotze hores. I ara, amb una denúncia de tal calibre del seu cap de Policia, dóna per resolt l'assumpte i no dóna explicacions. És inacceptable", han resolt.