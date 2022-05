Les Corts rechazan por tercera vez una comisión de investigación sobre menores tutelados

Los 'populares' han vuelto a centrar su petición en el caso que afecta a la vicepresidenta y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra (Compromís), quien no ha asistido al pleno, después de que un juez pidiera su imputación por el posible encubrimiento del caso de abusos sexuales a una menor tutelada por el que fue condenado su exmarido.

Durante el debate, la diputada del PP Elena Bastidas ha criticado que "ante los errores y horrores" en la atención a menores tutelados, la Generalitat no acepte comisiones de investigación y no pida "ni una disculpa pública".

Así, tras recordar el traslado de los menores del centro de Segorbe (Castellón) y los 13 cargos investigados de Conselleria por supuesto encubrimiento, ha asegurado que "la ética y la moral de este gobierno está destrozada" y se ha preguntado "por qué se dejó al zorro al cuidado de las gallinas".

De Compromís, Carles Esteve se ha preguntado cómo "el partido más condenado por corrupción de la historia intenta que todos los políticos parezcan iguales". "No somos iguales, seguiremos con la cabeza bien alta", ha enfatizado tras reiterar que la oposición tuvo acceso a "toda la documentación" del sistema de protección a la infancia y pudo entrevistarse con funcionarios de Conselleria.

"NO ES UNA CACERÍA POLÍTICA"

Como réplica, Bastidas ha señalado al Botànic que "2015 ya quedó lejos" y que no pueden "mirar a otro lado" ante los "asuntos espinosos" relacionados con la gestión de la "todopoderosa vicepresidenta, su icono caído". "No es una cacería política, es un problema de credibilidad y Oltra ya no la tiene", ha aseverado, y la ha definido como "el alfil que se creyó reina".

El diputado de Compromís le ha contestado que en su coalición no tienen "una cacería contra el PP", sino contra la corrupción, además de asegurar que "no hay absolutamente nada" que investigar y que la consellera ha dado "todas las explicaciones, hasta 13 veces en la casa de todos los valencianos".

Por contra, ha afeado al diputado 'popular' Jorge Bellver, vicepresidente segundo de Les Corts, que no haya explicado los supuestos regalos que habría recibido cuando era concejal de Urbanismo con Rita Barberá, según el sumario del caso Azud del que se levantó parcialmente el secreto la semana pasada y que afecta a cargos del PP y el PSPV por presuntas 'mordidas'.

Entre la oposición, María Quiles (Cs) ha acusado a la vicepresidenta de "mentir para salvar su carrera política" y ha recordado que cuando estaba en la oposición no apoyaba los aforamientos, mientras la síndica de Vox, Ana Vega, ha augurado que "Oltra desfilará por el banquillo de los acusados y tendrá que responder todas las respuestas" y ha destacado que por eso su partido está personado en la causa.

EL PSPV APUNTA A LAS ELECCIONES

Del Botànic, la socialista Laura Soler ha achacado las críticas a la proximidad de las elecciones, además de reclamar al PP que ni dé "lecciones de honradez" ni se adelante a la justicia, e Irene Gómez (UP) ha asegurado que apoyarían cualquier iniciativa para mejorar la atención de los menores tutelados pero no una comisión "tramposa".

Durante sus réplicas, Bastidas ha insistido en que "Oltra está acabada políticamente" y en que la obligación "moral" de Les Corts es saber qué pasó en la Conselleria, mientras ha urgido al PSPV a "no caer en los mismos errores que los socialistas de Baleares" apoyando la comisión de investigación.

Además, ha acusado a Podem de "cambiar principios por moqueta" y de tener una "actitud cómplice" tanto con la vicepresidenta como con el 'president' de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, por las supuestas ayudas concedidas a empresas vinculadas a sus hermanos. "Con la nariz tapada, pero apoyarán a Oltra", ha resumido.