L'Ajuntament de València obri el termini de sol·licitud de les ajudes per al menjador escolar 2022-2023

"Des de l'Ajuntament de València fem, de nou, una aposta històrica per les ajudes de menjador per als xiquets i xiquetes de la ciutat, tornant a incrementar la partida pressupostària dedicada a aquesta qüestió i augmentant el llindar de renda per a poder-les sol·licitar i, per tant, aconseguint a més famílies que es poden beneficiar de la beca", ha asseverat la regidora de Servicis Socials, Isabel Lozano.

"D'altra banda -ha continuat- enguany també tenen accés directe a les ajudes no només les famílies beneficiàries de la renda valenciana d'inclusió i les famílies acollidores, sinó també els fills i filles de víctimes de violència de gènere. Aquestes famílies han de complir amb els requisits d'empadronament i de matrícula en alguna escola de les previstes en la convocatòria, sense obligació de complir amb cap requisit econòmic".

Podran concórrer a les ajudes els xiquets i xiquetes de 0 a 5 anys escolaritzats en guarderies o escoles infantils, excepte aquells que disposen de servici gratuït de menjador o tinguen concertat el segon cicle d'educació infantil, i els xiquets matriculats en escoles privades amb concert educatiu i que cursen educació infantil de 0, 1 i 2 anys.

Els centres educatius dels menors sol·licitants han d'estar situats en el terme municipal de València.

Les ajudes per a sufragar gastos de menjador escolar tenen com a objectiu promoure l'escolarització infantil no obligatòria mitjançant el suport a l'alimentació de xiquets i xiquetes, especialment de famílies en situació de dificultat econòmica o en circumstàncies socials desfavorables, entre elles les famílies monoparentals, les que pateixen situacions de dependència o diversitat funcional, aquelles amb membres en situació d'atur o les que han patit casos de violència de gènere, entre altres factors.

MÉS DE 4.000 SOL·LICITUDS

La Regidoria va rebre 4.117 sol·licituds en la convocatòria anterior. Es tracta d'una línia d'ajudes oberta a tot el municipi de València i, per tant, a tots els ciutadans i ciutadanes amb empadronament a la ciutat.

L'Ajuntament ha establit la quantia de 4,5 euros per dia i menor. El període de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals i conclou el pròxim 23 de maig. Així i tot, s'estableix un termini extraordinari fins al 31 de març de 2023 per a aquells xiquets i xiquetes nascuts, acollits, adoptats o que s'hagen traslladat a viure a València amb posterioritat a la finalització del termini ordinari de sol·licituds.

Les instàncies per a la sol·licitud així com la documentació exigida poden presentar-se mitjançant la seu electrònica municipal i en els registres municipals de l'Ajuntament de València. Es poden consultar les bases de la convocatòria i descarregar els formularis en la pàgina web municipal