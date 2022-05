Rusia afirma que las fuerzas ucranianas en Azovstal han sido "bloqueadas" y les piden dejar las armas para liberar a los civiles

El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, ha afirmado este miércoles que las fuerzas ucranianas que permanecen en la zona de la planta metalúrgica de Azovstal han sido "bloqueadas de forma segura" para que no abandonen la zona.

Shoigu ha indicado así que "de acuerdo con las instrucciones recibidas por el comandante en jefe, las fuerzas ucranianas que quedan en la zona industrial de Azovstal se encuentran bloqueadas dentro del perímetro".

Además, ha detallado que se han realizado propuestas a los militares para que "liberen a los civiles y dejen las armas a cambio de salvar las vidas de los civiles y darles un trato decente". Sin embargo, ha lamentado, "estas propuestas han sido ignoradas", según han informado medios rusos.

Shoigu ha señalado, por otra parte, que las fuerzas rusas, junto a las unidades separatistas del este del país, están expandiendo su control sobre los territorios de Donetsk y Lugansk.

El alcalde ha salido de Mariúpol

En este sentido, ha recalcado que Rusia está tomando medidas para proteger a los civiles y ha abierto "corredores humanitarios de forma diaria para garantizar la evacuación desde zonas de combate". Sin embargo, ha acusado a los aliados de la OTAN, la Unión Europea y Estados Unidos de "seguir enviando armas a Ucrania".

Por su parte, las autoridades ucranianas han informado de que han perdido toda comunicación con los militares que se encuentran en las inmediaciones de la planta, tal y como ha confirmado el alcalde de Mariúpol, Vadim Boichenko.

"No hay comunicación y no se sabe qué está pasando, si están a salvo o no. Ayer (martes) aún podía comunicarme", ha aseverado Boichenko en declaraciones a la cadena de televisión Ukraina 24.

A finales de marzo, el portal de noticias ucraniano Strana.ua informó de que el propio Boichenko había abandonado la ciudad debido a los enfrentamientos entre las fueras rusas y ucranianas.