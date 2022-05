Qué dice la letra de 'Stripper', la canción de Achille Lauro que representará a San Marino en Eurovisión 2022

Este martes 10 de mayo comienza la nueva edición de Eurovisión con la primera gran semifinal, que arrancará a las 22.40 horas desde Turín (Italia). El jueves 12 de mayo será la segunda semifinal y el sábado 14 de mayo la gran gala final donde se elegirá al país ganador de entre los seleccionados.

Chanel Terrero será la encargada de representar a España con el tema SloMo, tras haber sido elegida en el concurso Benidorm Fest. De hecho, las apuestas dan cada vez más esperanzas a la artista y podría obtener el mejor resultado para España en este siglo.

Así es el tema 'Stripper'

Achille Lauro será el encargado de representar a San Marino en el Festival de la Canción de Eurovisión con la canción Stripper.

È una stripper, sì

Questo amore è uno strip club, ah

Il mio cuore è in un freezer, freezer

Sono a letto col killer, thriller

Like a virgin, virgin

Non è un film, London Calling, corri

Ah, I love Britney

È il diavolo in una Birkin (ah-ah)

Ma che stupida voglia che ho

Quella stupida voglia

Metto la gonna più corta che ho

E vado fuori, ah

E vado fuori di me

I don't know (ehi)

All I need is love (ehi-ehi)

All I need is love (ehi)

All I need is love

All I need is love

Ma che stupida voglia che ho

Ma guarda che donna che sono

Nessuno mi può giudicare

Ti fidi di me?

Che stupido uomo

Cowboy, il mio cuore è il suo sex toy

Il mio bad boy

Madonna su Playboy

È una Barbie, ha seicento cavalli

Io il suo beagle, è il mio Personal Jesus

I don't know (ehi)

All I need is love (ehi-ehi)

All I need is love (ehi)

All I need is love

All I need is love

Ma che stupida voglia che ho

Ma guarda che donna che sono

Nessuno mi può giudicare

Ti fidi di me?

Che stupido uomo

Ma che stupida voglia

Ma che stupida voglia

Metto la gonna più corta che ho

E vado fuori

E vado fuori di me

Ma che stupida voglia che ho (all I need is love)

Madonna che donna che sono (all I need is love)

Nessuno mi può giudicare (all I need is love)

Ti fidi di me?

Che stupido uomo

I don't know