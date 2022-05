El Festival Etnomusic incorpora concerts per a famílies

20M EP

NOTICIA

L'ETNO, el Museu Valencià d'Etnologia, celebrarà una nova edició del Festival Etnomusic, "una de les cites de referència quant a música folk, tant valenciana com a internacional". En aquesta ocasió, el certamen s'estructura en quatre línies d'actuació: els concerts dels dijous, Etnomusic perifèric amb concerts els dissabtes, Etnomusic als pobles i, com a novetat, recitals per a famílies.