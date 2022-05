Barcala recalca que pidió comparecer en comisión de oposiciones a Policía Local y que "la oposición dijo no"

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios en el Ayuntamiento, donde el primer edil ha recalcado que fueron los grupos de la oposición los que se negaron el pasado lunes a votar sobre la comparecencia voluntaria que habían solicitado el primer edil y el concejal de Recursos Humanos, José Ramón González.

"Era tan simple el lunes decir que sí y yo hubiera comparecido ese mismo lunes, porque ahora resulta que después de todas las comparecencias ya no tenemos aparentemente nada, no hay un gran escándalo, y entonces ahora lo que interesa es si comparezco no sé para qué. No hay quién lo entienda", ha expuesto Barcala.

El primer edil ha insistido en que se trata de un tema "muy sencillo" y ha pedido a PSPV, Compromís y Unides Podem-EUPV en el Ayuntamiento que "se pongan a trabajar por los asuntos que interesan de verdad a los alicantinos" y "a dejar de montar circos" con la comisión sobre las oposiciones a la Policía Local.

"Ya me gustaría que esta misma predisposición a comparecer la tuvieran Puig y Oltra para dar explicaciones sobre sus respectivos escándalos, pero la hipocresía de la izquierda y su doble vara de medir le llevan a rechazar en Valencia lo que piden en Alicante. No engañan a nadie, y les aseguro que el PP votaría a favor de la comparecencia de ambos si tuvieran la valentía de pedirla", ha agregado.

De este modo, el alcalde ha reiterado que siempre "ha dejado clara" su voluntad de comparecer ante la comisión de las oposiciones a la Policía Local, a pesar de que el secretario del Ayuntamiento lo considera improcedente. Al mismo tiempo, ha subrayado que actuará con la "misma contundencia" si de las manifestaciones efectuadas por el jefe de la Policía Local, José María Conesa, "se demostrara que ha habido una trama que está detrás de la realización y distribución a los medios de comunicación y particulares de un documento anónimo".

No obstante, ha recordado que estos hechos relatados por Conesa se están en un juzgado y se investigan por la Policía Nacional y Guardia Civil. "Me parece que están siendo suficientemente investigados por profesionales cualificados para esa tarea", ha puntualizado.

Por último, ha señalado que "al margen del ruido y el juego partidista que tanto interesan a la oposición", el Ayuntamiento acaba de sacar a licitación la renovación de la contrata de limpieza viaria y recogida de basura, "en la que aumentamos un 32% la cuantía de este servicio esencial y en un 30% la plantilla para reforzar, sobre todo, la limpieza y el baldeo en los barrios".

"El nuevo servicio de limpieza permitirá subir en 120 el número de operarios. "Vamos a potenciar el barrio de calles y plazas, que es a lo que destinaremos el mayor número de operarios. Y estamos en permanente contacto con nuestros vecinos y sabemos las necesidades que tenemos que reforzar, ahí es donde centramos nuestro esfuerzo", ha zanjado.