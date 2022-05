Qué dice la letra de 'Saudade Saudade', la canción de MARO que representará a Portugal en Eurovisión 2022

Este martes 10 de mayo comienza la nueva edición de Eurovisión con la primera gran semifinal, que arrancará a las 22.40 horas desde Turín (Italia). El jueves 12 de mayo será la segunda semifinal y el sábado 14 de mayo la gran gala final donde se elegirá al país ganador de entre los seleccionados.

Chanel Terrero será la encargada de representar a España con el tema SloMo, tras haber sido elegida en el concurso Benidorm Fest. De hecho, las apuestas dan cada vez más esperanzas a la artista y podría obtener el mejor resultado para España en este siglo.

Así es la letra de 'Saudade Saudade'

Maro representará a Portugal en el Festival de la Canción de Eurovisión 2022 en Turín con la canción Saudade Saudade.

I've tried to write

A million other songs, but

Somehow I can't move on, oh, you're gone

Takes time, alright

And I know it's no one's fault, but

Somehow I can't move on, oh you're gone

Saudade

Saudade

Nothing more that I can say

Says it in a better way

Saudade

Saudade

Nothing more that I can say

Says it in a better way

Tem tanto que trago comigo

Foi sempre o meu porto de abrigo

E agora nada faz sentido

Perdi o meu melhor amigo

E se não for demais

Peço por sinais

Resta uma só palavra

Saudade

Saudade

Nothing more that I can say

Says it in a better way

Saudade

Saudade

Nothing more that I can say

Says it in a better way

Nothing more that I can say

Says it in a better way

I've tried, alright

But it's killing me inside

Thought you'd be by my side always