Les obres de la nova Ciutat de la Justícia d'Alacant començaran al setembre amb una inversió de 85,6 milions

Bravo ha explicat que, aquest divendres, el ple del Consell autoritzarà la licitació de les obres de la futura Ciutat de la Justícia, amb el que es duu a terme un dels últims tràmits administratius per a aquest projecte de manera que "tenim una previsió d'adjudicació del contracte per al mes de juliol perquè les obres puguen iniciar-se a la fi de setembre". El pressupost previst és de 85,6 milions d'euros, segons informa la Generalitat en un comunicat.

Les obres es perllongaran durant 36 mesos i el nou complex judicial entrarà en servici a mitjan any 2025. L'edifici se situarà enfront dels actuals jutjats de Benalúa, a l'altre costat de l'avinguda Aguilera i tindrà 48.000 metres quadrats distribuïts en planta baixa, semisótano, dos soterranis i set plantes més àtic amb una instal·lació fotovoltaica que permetrà que bona part de l'energia que consuma siga d'origen solar.

A més dels panells fotovoltaics, l'edifici comptarà amb sistemes intel·ligents per al control del seu consum energètic i climatització i, per descomptat, serà completament accessible per a persones amb diversitat funcional.

En el nou edifici s'unificaran la major part dels òrgans judicials del partit judicial d'Alacant, en concret, la jurisdicció Civil, la Penal i la Fiscalia i albergarà el Centre de Mediació, els Servicis d'Orientació Jurídica, l'Institut de Medicina legal, les Unitats de Valoració Forense Integral, els gabinets psicosocials i les càmeres Gesell.

D'altra banda, en la seu del carrer Pardo Gimeno es mantindran els jutjats del Contenciós-administratiu i el Social i en el Palau de Benalúa romandrà l'Audiència Provincial.

La consellera ha recordat que "en el passat, Alacant es va quedar arrere quan el Partit Popular va construir palaus de Justícia en les altres dos capitals i en altres ciutats, però Alacant va quedar absolutament discriminada". Per eixe motiu, aquest projecte "és un compromís de tot el Consell amb aquesta ciutat" que "els alacantins mereixen".