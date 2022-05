Las comentadas sevillanas de Inés Arrimadas y Carlos Herrera en la Feria de Sevilla

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, compartió un rato de baile con el locutor Carlos Herrera durante la Feria de Abril de Sevilla, un hecho del que hay vídeo, que ha compartido la propia presidenta.

"Qué arte más grande, Carlos Herrera", dice junto al vídeo la política, que sin embargo, es la que verdaderamente lleva el peso del baile según se puede ver en las imágenes.

Ambos bailarines fueron el centro de atención de la caseta en la que estaban hasta el punto de que pueden verse muchos móviles grabando el baile de los dos famosos personajes.

Eso sí, la escena ha dado para cientos de comentarios, desde los positivos a los humorísticos, pasando por los críticos.

"Se lo ha trabajado mucho más Inés Arrimadas. Las cosas como son…", decía un usuario, pues el presentador de La Cope no hace gala de grandes movimientos.

"En el baile masculino de sevillanas se mueven poco las manos comparado con el femenino, una cosa es eso y otra este, que no sabe ni dónde ponerlas. Arte dice", hacía ver otra usuaria.

"Ke guapo como baila el Charli, tronko. Abía kedao con el Jony y la Yesi para ir a los coches de choke pero me puse ahí to molona a bailar con el nota de la radio y lo flipas. Pero no le digas nada al Cristian porke me estaba esperando en la feria y como se entere se lía mu gorda", ficcionaba con humor otro tuitero.

"No se...ni idea de bailar pero parece un poco "el del Robocop,el crusaito y el maikel jackson", aportaba otro chistoso.