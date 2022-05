Caixaforum València obrirà el 22 de juny amb un viatge per la "línia del temps": faraons, paisatge i IA

D'una banda, viatjarà al passat amb una mostra sobre els faraons d'Egipte que portarà per primera vegada a la ciutat les col·leccions del British Museum; també retratarà el present, amb una reflexió sobre la natura i el paisatge amb fons d'art contemporani de la Fundació la Caixa i, finalment, brindarà una mirada al futur immediat amb una proposta immersiva en La Nube per a experimentar en primera persona la Intel·ligència Artificial (IA).

Així ho ha destacat el director de Caixaforum València, Álvaro Borrás, que ha presentat aquest dimecres en roda de premsa les primeres mostres que acollirà el nou espai cultural en un acte en el qual ha estat acompanyat per la directora general adjunta de la Fundació la Caixa, Elisa Durán; el director corporatiu de Cultura i Ciència, Ignasi Miró; i el director corporatiu d'Educació i Màrqueting, Xavier Bertolín.

Aquests responsables han anunciat que Caixaforum València estarà preparat per a rebre visitants el 22 de juny, un dia després que es duga a terme la inauguració institucional.

En aquests moments, les obres es troben en la seua recta final i segueixen superant "totes les proves d'estrés". "La més dura la vam posar anit amb les pluges", ha bromejat Borrás en referència a l'aiguat caigut durant la matinada a València.

Els treballs de construcció dels diferents espais que conformen Caixaforum València pràcticament han finalitzat i s'està en la fase de repasos i acabats finals, entrega de mobiliari i engegada de totes les instal·lacions: elèctriques, mecàniques, audiovisuals i de climatització.

Seguint el calendari previst, els treballs acabaran a principis de juny, moment en el qual es procedirà a la retirada del perímetre exterior d'obres, així com a l'ompliment dels llacs que envolten l'Àgora. Paral·lelament, en els pròxims dies es començaran a muntar les exposicions inaugurals i arribaran les obres d'art que ocuparan les sales.

El programa inaugural presenta diverses particularitats respecte a altres caixaforums, ja que "tan singular com el de València no tenim cap", ha remarcat, per la seua banda, Elisa Durán. Així, com a carta de presentació el centre cultural inaugurarà tres propostes.

La primera d'elles és 'Faraón. Rey de Egipto', que consagrarà la sala gran d'exposicions a l'antic Egipte, un imperi que ha fascinat a la humanitat al llarg de la història. Aquest projecte arribarà a València gràcies a l'aliança que la Fundació "la Caixa" manté des de 2016 amb el British Museum.

Aquest recorregut per la història es materialitzarà a través de quasi 140 peces, entre les quals destaquen treballs d'orfebreria, busts imponents i relleus de temples. Donada la importància de les peces i amb l'objectiu d'arribar al màxim nombre de persones i col·lectius, inclòs el públic escolar, la mostra no romandrà només tres mesos, com és habitual en la xarxa de caixaforums, sinó que es podrà visitar fins a principis de 2023.

A més, Fundació la Caixa estrenarà en la Sala 2 la seua més recent projecte, 'Horizonte y límite. Visiones del paisaje', que té com punt de partida la Col·lecció d'Art Contemporani de l'entitat atresorada des de fa 35 anys. Aquests fons propis s'acompanyaran de préstecs d'institucions com el Museu Nacional del Prado, el Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia o el Musée d'Art et d'Histoire de Ginebra, així com de col·leccions corporatives i privades.

Es podran veure obres de Gustave Courbet, Joan Miró, Ramon Casas, Tacita Dean, Sophie Ristelhueber, Bleda & Rosa, Cristina Lucas, Victoria Civera, Perejaume i Hermen AngladaCamarasa, entre molts uns altres.

També s'estrenarà un projecte ideat expressament per a La Nube, un dels espais més distintius del Caixaforum València que ha dissenyat l'arquitecte Enric Ruiz-Geli, de Cloud 9.

EXPERIÈNCIA INTERACTIVA

A través d'una experiència interactiva anomenada '#LaNube{IA}', es convidarà a conéixer el potencial educatiu d'aquesta tecnologia i a identificar els punts clau per a la seua implementació entre estudiants, docents, famílies, institucions, investigadors i empreses.

En l'activitat, organitzada per EduCaixa i dissenyada i produïda per Mediapro Exhibitions, els assistents interactuaran amb sis projectes d'investigació capdavanters sobre aplicacions d'educació basades en intel·ligència artificial liderats per les universitats de Memphis, Carnegie Mellon, Melbourne, l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA) del CSIC, la Universitat Pompeu Fabra i Starlab-Neuroelectrics.

Al costat dels projectes expositius, la fundació ha preparat una "intensa" agenda per a les primeres setmanes de vida de Caixaforum València. El 22 de juny tindrà lloc la conferència inaugural, en la qual l'arquitecte Enric Ruiz-Geli, acompanyat per alguns dels col·laboradors del projecte, explicarà el procés creatiu, la conceptualització de l'edifici, els desafiaments tècnics i les patents que s'han produït durant la construcció del centre cultural.

Així mateix, durant els primers dies hi haurà educadors repartits per diferents espais del centre per a explicar tots els seus secrets als visitants. Del 22 al 30 de juny es desenvoluparan les jornades de portes obertes, de caràcter gratuït però amb reserva d'entrada en la web.

A partir del 30 de juny i fins al 28 de juliol, arribaran 'Las Noches de Verano', amb música, poesia, cinema i arts escèniques. L'actriu Rossy de Palma i l'artista Pi Piquer seran les encarregades de donar el tret d'eixida amb la performance 'Brossy'.

Li seguiran les propostes d'Ajo + Nacho Mastretta i d'Héctor Arnau i Manu Louis, que conjuminen poesia i música, i els concerts de Dani Nel·lo Quartet i de Julie Fowlis. També hi haurà sessions de cinema amb música en directe en col·laboració amb el Festival Retina, amb les projeccions d''Una historia verdadera' i 'Gravity', i l'acompanyament musical en directe de Joana Serrat i Carla, respectivament.

PREVISIONS DE PÚBLIC

Preguntada per les previsions de públic, Elisa Durán ha comentat que entre les 300.000 i les 500.000 pot ser una forqueta real per al primer any de funcionament de Caixaforum València que se supere posteriorment. En tot cas, ha posat l'accent en la voluntat que les visites siguen "de qualitat".

"No volem caure en un exercici estadístic, més que un nombre volem buscar l'efecte transformador i un públic fidel que participe i repetisca", ha asseverat.