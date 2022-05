"Había agotado el paro y no tenía con que sobrevivir. Me vi sin trabajo en una situación que no desearía a nadie", comenta Lina mientras recoge publicidad sexual de los coches de la calle Ezequiel Solana. Como ella muchas personas se encuentran en situaciones de vulnerabilidad: migrantes, víctimas de delitos, personas que han salido de bandas callejeras, son algunas de las causas que provocan estas situaciones de desamparo.

Lina estuvo trabajando en muchos empleos temporales. Fue camarera, teleoperadora y a causa de la Covid fue despedida. Se vio inmersa en otras situaciones que ponían en riesgo su situación económica y su vida, como problemas familiares con su expareja. No tuvo más remedio que pedir ayuda para poder salir de esa situación, acabó en los brazos de trabajadores sociales que le ayudaron a encontrar un nuevo rumbo a su vida. "He aprendido muchísimo: a pintar casas, labores de jardinería y compostaje. Descubrí que soy capaz de muchas cosas y con ellas puedo trabajar ayudando a los vecinos del barrio que están muy agradecidos con nuestras tareas", comenta.

Hamilton Mosquera, de 30 años, lleva un año en la asociación El Olivar. Su vida corría un grave peligro en su país de origen, Colombia, al verse envuelto en un reclutamiento forzoso para cometer actos delictivos. Se dedicaba a jugar al futbol, le prometieron un futuro brillante en equipos de fútbol profesional pero solo era una técnica para captar a jóvenes como él. Muchos jóvenes se vieron forzados a perpetrar crímenes, robos o distribuir drogas. "Me obligaron a ser un guerrillero en contra de mi voluntad, en mi país hay mucho racismo hacia los afrocolombianos, estamos expuestos a situaciones muy peligrosas tan solo por nuestro color de piel", lamenta Mosquera. Su situación era insostenible, con ayuda de un familiar que reside en España pudo escapar. Tras solicitar el asilo político y con ayuda de los trabajadores sociales conoció varias asociaciones como Cáritas y El Olivar, le proporcionaron trabajo en campañas de recogida de publicidad sexual en las calles afectadas y jardinería en huertos de los colegios y residencias de ancianos del distrito.

Estas son solo dos de las historias de los participantes que hacen trabajos para la asociación ayudando a los barrios madrileños. Se encargan de numerosas actividades como recogidas de aceite doméstico aportando así un granito de arena para mantener limpio el planeta, también han participado en iniciativas como Madrid agro composta donde se encargaban del trasporte de la materia orgánica, otro de los proyectos que favorece a la sostenibilidad. Una de las actividades más reciente en la que han participado es la recogida de publicidad sexual de las calles del distrito de Ciudad Lineal.

Participantes de la recogida de 'flyers' sexuales en la calle Ezequiel Solana, Ciudad Lineal. PREVISIONES 20M

En los barrios de Quintana y Pueblo nuevo, han saltado las alarmas tras detectarse numerosos incidentes en los últimos meses respecto a la publicidad que promueve la explotación sexual, los coches vuelven a estar cubiertos de panfletos, el suelo de las calles y los portales, todos ellos situados cerca de parques y colegios. Desde la Junta Distrital se tomó la decisión de hacer frente a este problema colaborando con los participantes de El Olivar para limpiar el barrio y concienciar a los vecinos de la zona. "Nos juntamos por grupos, nos dividimos las calles y recogemos todos los panfletos sexuales que encontramos en los coches o las aceras, no solo es importante mantener las calles limpias sino evitar que esa publicidad caiga en las manos equivocadas", comenta Lina, participante en las recogidas.

Los vecinos del barrio se muestran muy agradecidos con la labor que desempeñan los participantes de estas recogidas, a menudo son felicitados y les llena de satisfacción que su esfuerzo sea reconocido. Sin embargo, los participantes han tenido que enfrentarse a amenazas y persecuciones por parte de los repartidores de publicidad sexual y los regentes de tales negocios. "Estaba recogiendo los papeles de los coches cuando un hombre empezó a perseguirme e increparme continuamente", comenta Mosquera, participante del El Olivar. No son casos aislados, se sienten amenazados y tienen miedo de ser perseguidos hasta sus casas o que les pueda ocurrir algo peor al ser muchos de ellos residentes del barrio.

Lina, participante de la asociación, retirando 'flyers' sexuales de los coches en la última recogida organizada en el distrito de Ciudad Lineal. PREVISIONES 20M

"La actuación conjunta entre la Junta de Ciudad Lineal y la UDC El Olivar es una alianza en la que todos salimos ganando: mejoramos los barrios del distrito y la vida de los vecinos y favorecemos, además, la empleabilidad de personas en situación de vulnerabilidad", indica Ángel Niño, concejal de Ciudad Lineal.

Esta asociación, El Olivar, nació hace 33 años en el barrio de Hortaleza, comenzaron con proyectos que generaban pequeños empleos, con remuneraciones simbólicas, a las personas en riesgo de exclusión social o en situaciones de vulnerabilidad. "Este proyecto tiene un gran componente social, sobre todo de reinserción sociolaboral. Gracias a las actividades los participantes pueden mejorar los perfiles de empleabilidad al darles formación su currículum crece y gracias a las orientaciones laborales pueden conseguir empleo más fácilmente", comenta Isabel Bustarviejo, coordinadora de la Unidad Distrital de Colaboración de Ciudad Lineal.

Adriana, una de las participantes de estos proyectos llevaba en paro mucho tiempo y le preocupaba el futuro por su avanzada edad. "Al estar tanto tiempo sin trabajar tenía miedo, pero al conocer la asociación se me abrieron puertas, me hacen sentir realizada independientemente de mi edad. Tratamos de buscar trabajos con las nuevas habilidades que hemos ido adquiriendo desempeñando tareas como jardinería, albañilería o compostaje ", indica la participante.